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باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر باشگاه استقلال تلاش میکند که فدراسیون را برای اهدای جام قهرمانی مجاب کند و این تیم بتواند جشن قهرمانی بگیرد و این در حالی است که برخی باشگاهها از جمله تراکتور و سپاهان و البته پرسپولیس مخالف این اتفاق هستند.
روزگذشته شنیده شد حجت کرمی مدیر عامل تراکتور با اهدای جام قهرمانی به استقلال موافق است، اما خیلی زود این خبر با تهدید شکایت باشگاه تراکتور از فدراسیون فوتبال در صورت اهدای جام قهرمانی به استقلال کمرنگ شد.
تیمهای بالای جدول مدعی هستند با توجه به بازیهای باقیمانده در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال همه تیمهای بالای جدول شانس قهرمانی داشتهاند و این لیگ باید بدون قهرمان به پایان برسد.