باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۳ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۱ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان