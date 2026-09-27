جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش در پی توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -منوچهر نصیری، امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با پی گیری‌ های صورت‌ گرفته، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در عوارضی «قم ـ کاشان» شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف و راننده نیز دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تداوم برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: متهم در نهایت پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: مواد مخدر ، کشف مواد مخدر
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