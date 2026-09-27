باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باران شدید، خیابان‌های کاتانیا را به رودخانه تبدیل کرد + فیلم

بارش شدید باران در مدت کوتاه، خیابان‌های شهر کاتانیا در جزیره سیسیل ایتالیا را دچار آب‌گرفتگی و سیلاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارندگی شدید در شهر کاتانیا، موجب جاری شدن سیلاب در خیابان‌ها و ورود آب به طبقات همکف برخی ساختمان‌ها شد. این سیلاب همچنین تردد خودروها را در بخش‌هایی از شهر مختل کرد.

 

مطالب مرتبط
باران شدید، خیابان‌های کاتانیا را به رودخانه تبدیل کرد + فیلم
young journalists club

سیلاب تا نزدیکی پشت‌بام ساختمان‌ها در مادیا پرادش هند + فیلم

باران شدید، خیابان‌های کاتانیا را به رودخانه تبدیل کرد + فیلم
young journalists club

سیل گسترده در مناطقی از کاراکاس ونزوئلا + فیلم

باران شدید، خیابان‌های کاتانیا را به رودخانه تبدیل کرد + فیلم
young journalists club

سیل گسترده در هند با دست‌کم ۱۰۰ کشته + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم
۵۴۱

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم
۳۹۴

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم
۳۱۴

وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
۲۸۸

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
فرمانده ارتش سودان: برای سفر به آمریکا از کسی اجازه نمی‌گیریم + فیلم
۲۵۸

فرمانده ارتش سودان: برای سفر به آمریکا از کسی اجازه نمی‌گیریم + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha