معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با تبریک فرارسیدن ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید، از آغاز کلاس‌های درسی این دانشگاه باحضور ۳ هزار و ۸۱۴ دانشجو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر دهقان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، اظهار داشت: سال تحصیلی جدید با حضور ۳ هزار و ۸۱۴ دانشجو در ۵۴ رشته‌مقطع تحصیلی و ۷ دانشکده آغاز شده است.

وی گفت: دانشجویان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دکترای تخصصی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای عمومی بیشترین دانشجویان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش حضوری در ارتقای کیفیت یادگیری علوم پزشکی گفت: طبق تقویم آموزشی مصوب، تمامی کلاس‌های تئوری و عملی به‌صورت کاملاً حضوری آغاز شده و از دانشجویان انتظار می‌رود با حضور منظم در کلاس‌های درس، از فرصت‌های آموزشی این دوران به‌نحو احسن بهره‌مند شوند.

دکتر دهقان تصریح کرد: در حال حاضر، بیشترین دانشجو در دانشکده پزشکی با ۱۵۳۰ دانشجو و پس از آن، دانشکده‌های پرستاری و مامایی، علوم پزشکی بروجن، بهداشت، پیراپزشکی، دندانپزشکی و فناوری‌های نوین، پذیرای دانشجویان در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری تخصصی و دستیاری هستند.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان خاطرنشان کرد: پایان نیمسال اول تحصیلی طبق تقویم آموزشی، ۲۳ دی‌ماه خواهد بود و امیدواریم با مشارکت و پویایی دانشجویان، شاهد سالی پربار برای نظام سلامت استان باشیم.

برچسب ها: دانشجویان ، علوم پزشکی
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