تجارت ایران و هند باید از صادرات و واردات سنتی عبور کند

رایزن بازرگانی منتخب ایران در هند گفت: حجم تجارت فعلی ایران و هند فاصله چشمگیری با ظرفیت‌های واقعی دو کشور دارد و برای توسعه روابط اقتصادی باید از تجارت صرفاً صادرات و واردات عبور کرد و به سمت سرمایه‌گذاری، تولید مشترک، توسعه زنجیره ارزش و ترانزیت حرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجتبی مولایی رایزن بازرگانی منتخب ایران در هند، در رادیو اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی دو کشور گفت: حجم تجارت فعلی ایران و هند فاصله چشمگیری با ظرفیت‌های واقعی دو کشور دارد و برای توسعه روابط اقتصادی باید از تجارت صرفاً صادرات و واردات عبور کرد و به سمت سرمایه‌گذاری، تولید مشترک، توسعه زنجیره ارزش و ترانزیت حرکت کرد.

مولایی با بیان اینکه هند بازاری بزرگ با توانمندی‌های صنعتی، دارویی و فناوری است، اظهار کرد: ایران نیز علاوه بر بازار داخلی، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود می‌تواند دروازه دسترسی هند به آسیای مرکزی و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.

فاصله تجارت فعلی با ظرفیت واقعی ایران و هند

وی با اشاره به اینکه آینده روابط اقتصادی دو کشور نباید فقط بر اساس حجم تجارت امروز سنجیده شود، افزود: هند می‌تواند برای ایران هم بازار و هم شریک صنعتی و سرمایه‌گذاری باشد و ظرفیت تجارت در سال‌های آینده باید مبنای ارزیابی روابط اقتصادی دو کشور قرار گیرد.

مولایی ادامه داد: تجار ایرانی در شرایط سخت همواره تصمیم‌های مهمی گرفته‌اند و در شرایط فعلی نیز برنامه‌هایی از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است، اما عبور از شرایط موجود نیازمند زمان و تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی است.

چابهار؛ حلقه مهم تجارت ایران و هند

رایزن بازرگانی منتخب ایران در هند، بندر چابهار را یکی از ظرفیت‌های مهم در روابط دو کشور دانست و گفت: تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها و جابه‌جایی محصولات ایرانی و هندی می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند.

وی افزود: ایران برای هند فقط یک بازار نیست، بلکه موقعیت جغرافیایی کشور می‌تواند مسیر دسترسی هند به آسیای مرکزی، افغانستان، روسیه و اوراسیا باشد.

مولایی با اشاره به مذاکرات برای توافق تجارت آزاد میان ایران و هند گفت: در حال حاضر از طرف هند پاسخ مثبت نهایی درباره این توافق دریافت نشده، اما مذاکرات ادامه دارد و در صورت نهایی شدن می‌تواند آثار مثبتی بر روابط تجاری دو کشور داشته باشد.

وی همچنین از برگزاری چهارمین دور کارگروه مشترک تجاری ایران و هند پس از حدود ۹ سال خبر داد و گفت: این نشست طی یکی دو ماه آینده برگزار خواهد شد و ازسرگیری آن پس از یک وقفه طولانی می‌تواند نشانه‌ای مثبت در روابط تجاری دو کشور باشد.

تعهدات اجرا نشده در پروژه لجستیکی هند

رایزن بازرگانی منتخب ایران در هند درباره همکاری‌های ترانزیتی دو کشور نیز گفت: هند در سال ۲۰۲۴ قراردادی لجستیکی برای اجرای برخی تجهیزات در چابهار منعقد کرد، اما بخشی از تعهدات آن تاکنون اجرایی نشده است.

مولایی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید پیگیری بیشتری برای آزاد شدن این ظرفیت داشته باشند، چرا که توسعه چابهار می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای هر دو کشور ایجاد کند.

هند در روابط خارجی خود رویکردی چندوجهی دارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فشارهای آمریکا بر روابط اقتصادی ایران و هند اثر گذاشته است، اظهار کرد: هند در سیاست خارجی خود رویکردی چندوجهی دارد و تلاش می‌کند با توجه به ظرفیت و مزیت نسبی هر کشور، از فرصت‌های موجود استفاده کند.

مولایی گفت: نتیجه این رویکرد آن است که برخی پروژه‌ها با وجود گذشت چند سال همچنان ناتمام مانده‌اند و برای پیشبرد آنها، پیگیری و تصمیم‌گیری در سطوح بالای حاکمیتی ضروری است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، تجارت
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