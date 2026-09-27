دکتر افشین شیوا از آغاز توزیع نخستین محموله واکسن آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: حدود ۹ هزار دوز واکسن آنفلوانزا از امروز در مراکز تعیین‌شده استان توزیع و عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر افشین شیوا مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توزیع این محموله اظهار کرد: در پارت نخست، داروخانه تدبیر، داروخانه‌های سرپایی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های شبانه‌روزی در اولویت دریافت واکسن قرار گرفته‌اند تا واکسن در دسترس گروه‌های هدف قرار گیرد.

مدیر دارو با تأکید بر ضرورت رعایت اولویت در عرضه این محموله افزود: در مرحله نخست، واکسن آنفلوانزا باید با اولویت بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین افراد در معرض خطر بالای ابتلا به آنفلوانزا عرضه شود.

وی با بیان اینکه محموله ۹ هزار دوزی، نخستین مرحله از برنامه توزیع واکسن آنفلوانزا در استان است، خاطرنشان کرد: این توزیع محدود به پارت نخست نخواهد بود و با ورود محموله‌های بعدی، روند تأمین و توزیع واکسن در استان با حجم بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در پارت‌های بعدی، توزیع واکسن به شکل گسترده‌تر انجام خواهد شد و عرضه آن برای عموم نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: توزیع مرحله‌ای واکسن در این مقطع با هدف تأمین واکسن مورد نیاز گروه‌های پرخطر و اولویت‌دار و مدیریت مناسب روند عرضه انجام می‌شود و با تأمین محموله‌های جدید، دسترسی به واکسن در سطح استان افزایش خواهد یافت.

برچسب ها: واکسن آنفلوآنزا ، معاونت غذا و دارو
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