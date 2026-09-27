باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ جمعیت فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ پشت هر عدد، خانوادهای، نسلی و آیندهای ایستاده است. برآوردهای رسمی درباره روند سالمندی جمعیت، از تغییر قابل توجه ساختار سنی ایران در دهههای آینده حکایت دارد؛ تغییری که مسئله جمعیت را از یک بحث آماری فراتر میبرد و آن را به یکی از مسائل مهم آینده کشور تبدیل میکند.
پیشبینیهای جمعیتی نشان میدهد، سهم سالمندان در سالهای آینده افزایش خواهد یافت و همزمان، سهم جمعیت جوان کاهش پیدا میکند؛ معادلهای که معنای آن فقط تغییر یک نمودار نیست، بلکه به نیروی انسانی، اقتصاد، خانواده و توان اجتماعی کشور در سالهای آینده مربوط میشود.
همینجاست که صدای یک کودک در یک خانه، دیگر فقط صدای یک خانواده نیست؛ بخشی از معادلهای است که آینده ایران را شکل میدهد.
وقتی جای خالی یک کودک، مسئله یک کشور میشود
اما قصه جمعیت فقط از جدولها و نمودارها شروع نمیشود؛ گاهی از یک اتاق ساکت آغاز میشود؛ اتاقی که سالها برای آمدن یک کودک آماده مانده است.
برای زوجهایی که در انتظار فرزند هستند، ناباروری تنها یک تشخیص پزشکی نیست. پشت این واژه، سالها انتظار، هزینه، مراجعه به پزشک، درمانهای متعدد و چشمدوختن به یک نتیجه مثبت پنهان است؛ همان نقطهای که سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در سومین «رویش امید» بر آن دست گذاشت و تأکید کرد: ناباروری فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه تجربهای عمیق انسانی، روانی و اجتماعی است.
سردار نظری خاطرنشان کرد: هزینههای درمان ناباروری میتواند خانوادهها را تحت فشار قرار دهد و به همین دلیل باید چتر حمایت از زوجهای نابارور، از منابع مالی و بیمه تا مراکز درمانی، گستردهتر شود.
وی از آمادهسازی یک مرکز درمان ناباروری در کرمان نیز سخن گفت؛ مرکزی که با همراهی ستاد اجرایی فرمان امام برای تجهیز آن همکاری خواهد شد و سپاه نیز برای توسعه مراکز درمانی در این حوزه پای کار میآید.
مطالبهای که باید از کاغذ به خانهها برسد
مسئله جمعیت امروز متولد نشده است. در سیاستهای کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، افزایش نرخ باروری، تسهیل تشکیل خانواده، حمایت از زوجهای جوان و پوشش بیمهای هزینههای درمان ناباروری مورد تأکید قرار گرفته بود.
اکنون این مطالبه در میدان عمل با مسئلهای روبهروست که نیازمند برنامه، حمایت و همراهی مجموعههای مختلف است؛ از درمان و بیمه گرفته تا اشتغال، مسکن، ازدواج و حمایت اجتماعی.
در همین مسیر، «رویش امید» تلاش دارد یکی از حلقههای این زنجیره را تقویت کند؛ حلقهای که از حمایت زوجهای نابارور شروع میشود و به مسئله بزرگتر حفظ و جوانی جمعیت میرسد.
سه میلیون زوج؛ سه میلیون چشمانتظاری
دکتر عیسی مالمیر، مدیرعامل گروه بهداشت و درمان بسیج، در این همایش از برآورد حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور سخن گفت؛ جمعیتی که درمان آنها نیازمند شبکهای از ظرفیتهای درمانی، بیمهای، مردمی و اجتماعی است.
مالمیر تأکید کرد: بسیج در این حوزه نه به دنبال تصدیگری، بلکه در پی تسهیلگری و کنار هم آوردن ظرفیتهایی است که گاهی در کنار یکدیگر قرار نگرفتهاند؛ از بیمهها و مراکز درمانی گرفته تا نهادهای عمومی و ظرفیت مسئولیت اجتماعی.
وی با تشریح تقسیم کار در حوزه جمعیت، گفت: در بسیج جامعه پزشکی طرح «نفس» دنبال میشود، موضوع حمایت از ازدواج و تهیه جهیزیه در معاونت اجتماعی سازمان بسیج پیگیری میشود و حمایت درمانی از زوجهای نابارور نیز بر عهده گروه بهداشت و درمان بسیج قرار گرفته است.
مالمیر همچنین از تلاش برای ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای مختلف از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، شهرداری کرمان و شورای اسلامی شهر سخن گفت و افزود: بخشی از درآمد مراکز بهداشت و درمان بسیج نیز به این طرح اختصاص مییابد.
وی هدفگذاری این طرح را کمک به درمان نیمی از جمعیت زوجهای نابارور تا پایان برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و از ایجاد شبکههای حمایتی برای پیشبرد این هدف خبر داد.
وقتی بیمه پای صدای کودک میایستد
درمان ناباروری برای بسیاری از خانوادهها فقط یک مسیر پزشکی نیست؛ هزینهها میتواند خود به یک مانع جدی تبدیل شود.
مالمیر بیان داشت: ورود بیمههای تکمیلی به این حوزه در ابتدا با تردیدهایی همراه بود، اما با پیگیری و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی، بیمههایی مانند دانا و ایران وارد این عرصه شدند و پس از آن بیمه سلامت و تأمین اجتماعی نیز نقش پررنگتری پیدا کردند.
وی با اشاره به روند حمایتها از سال ۱۴۰۱ تا امروز، گفت: با ورود بیمههای پایه و تکمیلی و پیشبینی حمایتهای مالی، بخش قابل توجهی از دغدغههای اقتصادی زوجهای نابارور کاهش یافته است.
وی همچنین تأکید کرد: در سال جاری کمبودی برای حمایت از زوجهای نابارور وجود ندارد و نیازهای باقیمانده نیز میتواند با هدایت ملی و استانی برطرف شود.
ناباروری؛ زخمی فراتر از یک پرونده پزشکی
همین نگاه انسانی، در سخنان سردار نظری نیز پررنگ بود. وی تأکید کرد: اگر قرار است مسئله جمعیت جدی گرفته شود، باید زوج نابارور را نه فقط به عنوان بیمار، بلکه به عنوان خانوادهای دید که نیازمند حمایت مستمر است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: تقویت امید در کرمان و کشور اهمیت زیادی دارد و ناباروری در بسیاری از موارد قابل درمان است و با استمرار، صبر، جدیت و پیگیری میتوان مسیر درمان را به نتیجه رساند.
سردار نظری همچنین از تجربه حمایت از زوجهای نابارور در تهران سخن گفت و بر ضرورت تقویت چتر حمایتی در حوزه منابع مالی، بیمه و درمان تأکید کرد.
وی با اشاره به ورود دانشگاه علوم پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر مجموعهها به این عرصه، خواستار استمرار همکاری دستگاهها برای توسعه زیرساختهای درمان ناباروری شد.
آینده ایران از پشت درِ خانهها ساخته میشود
حجتالاسلام رضایی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین اما ماجرا را از زاویه دیگری دید؛ از خانوادهای که فقط محل تولد فرزند نیست، بلکه نخستین مدرسه ساختن انسان و یکی از پایههای شکلگیری جامعه است.
وی با استناد به آیه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا...» از خانواده به عنوان بستری برای مودت، رحمت و آرامش یاد کرد و بر نقش خانواده در تربیت نسل و ساختن آینده جامعه تأکید داشت.
حجتالاسلام رضایی همچنین بر نقش زنان در تربیت نسل آینده و تمدنسازی تأکید کرد و درباره آثار فرزندآوری بر استحکام روابط خانوادگی و رشد شخصیتی والدین سخن گفت.
وی با اشاره به اهمیت خانواده در ساختن نسل آینده، بر ضرورت توجه همزمان به ازدواج، فرزندآوری، تربیت فرزند و استحکام خانواده تأکید کرد.
جمعیت؛ پشتوانهای که اگر کم شود، کشور چه میکند؟
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان، مسئله جمعیت را از زاویهای کلانتر نگاه کرد.
وی سه عامل جغرافیا، جمعیت و توان حکمرانی برای بسیج ظرفیتهای جامعه را از مؤلفههای قدرت کشورها دانست و تأکید کرد ایران از این سه ظرفیت برخوردار است.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت: جمعیت جوان، تحصیلکرده، متخصص و باانگیزه، تنها یک ویژگی آماری نیست؛ بلکه بخشی از توان یک کشور برای ساختن آینده است.
وی بر ضرورت تبدیل موضوع جمعیت به یک فرهنگ عمومی تأکید کرد و افزود: درمان ناباروری، ایجاد انگیزه عمومی و حمایت اجتماعی باید در کنار توجه به جمعیت جوان دنبال شود.
از نگاه وی، «رویش امید» از این جهت اهمیت دارد که پیش از رسیدن مسئله جمعیت به مراحل دشوارتر، برای آن برنامهریزی میکند و ظرفیتهای مختلف را پای کار میآورد.
اگر خانواده ساخته نشود، عددها هم نجاتمان نمیدهند
استاندار کرمان مسئله را از زاویهای متفاوت به میان آورد؛ اگر قرار است خانواده بزرگتر شود، فقط نباید از تولد کودک حرف زد، بلکه باید شرایط زندگی خانواده را نیز دید.
محمدعلی طالبی گفت: فرزندآوری فقط تولد فرزند نیست و باید «زیستبوم خانواده» مورد توجه قرار گیرد؛ زیستبومی که اشتغال، مسکن، ازدواج، تسهیلات، سلامت روان، حمایتهای مالی و ظرفیتهای بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی را در کنار یکدیگر میبیند.
وی تأکید کرد: منابع مسئولیت اجتماعی باید به گونهای به کار گرفته شوند که خانوادهها در مسیر درمان ناباروری یا فرزندآوری با مانع جدی روبهرو نشوند و افزود بخش خصوصی و مجموعههای مختلف نیز در کنار استان قرار دارند.
طالبی همچنین اعلام کرد: استان از حرکتهای اجتماعی اثرگذار در حوزه خانواده و جمعیت حمایت میکند و خیرین و فعالان اقتصادی نیز میتوانند در این مسیر نقشآفرین باشند.
استاندار کرمان در نهایت یک سؤال را پیش روی مدیران استان گذاشت؛ هر مدیر باید از خود بپرسد فعالیت او تا چه اندازه به تقویت زیستبوم خانواده در استان کمک میکند.
صدای یک کودک، صدای فردای ایران
حالا اگر دوباره به همان سؤال اول برگردیم، ماجرا روشنتر میشود؛ اگر صدای کودکان کم شود، فقط صدای یک خانه کم نشده است.
هر کودکی که به دنیا میآید، بخشی از آینده یک خانواده را شکل میدهد و هر خانوادهای که در مسیر فرزندآوری حمایت میشود، حلقهای از زنجیره جمعیتی کشور را زنده نگه میدارد.
«رویش امید» از همین نقطه معنا پیدا میکند؛ از زوجی که سالها چشمانتظار است، از پزشکی که برای تولد یک کودک تلاش میکند، از بیمهای که بخشی از هزینه درمان را برعهده میگیرد، از خیری که دست خانوادهای را میگیرد و از مدیری که میفهمد مسکن، شغل، ازدواج و سلامت روان، جدا از آینده خانواده نیست.
شاید تمام قصه همین باشد؛ آینده ایران از جایی دور ساخته نمیشود. گاهی از پشت یک در بسته، از اتاقی که سالها ساکت مانده و از آرزوی شنیدن یک گریه کوچک آغاز میشود؛ صدایی که اگر امروز برای آمدنش امید بسازیم، فردای ایران هم صدای بلندتری خواهد داشت.