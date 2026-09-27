باشگاه خبرنگاران جوان - استان کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و روستایی، در سال‌های اخیر توسعه گردشگری را با تمرکز بر افزایش ظرفیت‌های اقامتی، حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت رویدادهای بومی، ارتقای کیفیت خدمات و معرفی جاذبه‌های استان دنبال کرده است، رویکردی که در کنار بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی و بخش خصوصی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان را فراهم کرده است.

گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مراکز اقامتی، حمایت از اجرای طرح‌های جدید گردشگری، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و توجه به بازارهای هدف منطقه‌ای، از جمله محورهایی است که در برنامه‌های گردشگری استان دنبال شده است؛ در کنار این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری، آموزش فعالان و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید نیز به عنوان بخش دیگری از مسیر توسعه این صنعت در کردستان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در این راستا و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۲ واحد و تاسیسات گردشگری در استان فعال است که مجموعه‌ای متنوع از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، مجتمع‌های گردشگری و اقامتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سفره‌خانه‌های سنتی، رستوران‌های بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و سایر واحدهای مرتبط را شامل می‌شود.

پویا طالب‌نیا افزود: تاسیسات گردشگری استان شامل ۳۱ هتل، هشت هتل‌آپارتمان، ۱۷ مهمانپذیر، ۱۳ مجتمع گردشگری، اقامتی و پذیرایی، ۶۰ اقامتگاه بوم‌گردی، سه سفره‌خانه سنتی، ۸۴ رستوران بین‌راهی، یک مرکز گردشگری سلامت، ۸۹ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، چهار اقامتگاه سنتی و ۲ واحد گردشگری الکترونیکی و مجازی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان عنوان کرد: از مجموع هتل‌های استان، یک هتل پنج‌ستاره، ۲ هتل چهارستاره، هفت هتل سه‌ستاره، ۹ هتل دوستاره و ۱۲ هتل یک‌ستاره فعال هستند و در یک سال گذشته نیز مجوز ایجاد ۱۱ طرح جدید گردشگری در استان صادر شده که از جمله آنها می‌توان به اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری، واحدهای پذیرایی و یک هتل پنج‌ستاره اشاره کرد.

او یادآور شد: در یک‌سال گذشته نیز موافقت اصولی برای اجرای طرح‌های مختلف گردشگری از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری، واحدهای پذیرایی، هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی، مراکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری سلامت صادر شده است.

طالب‌نیا با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی گردشگری استان بیان کرد: زیرساخت‌ها و طرح‌های مرتبط با قطب گردشگری زریوار، یادمان زریوار، تامین آب هتل شادی سنندج، کمپ گردشگری نگل، مجموعه‌های گردشگری کرفتو و زیویه، روستای پالنگان، کمپ گردشگری زیویه، نوره و خضر زنده از جمله طرح‌هایی است که در این حوزه دنبال شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان گفت: در این مدت ۱۴ طرح گردشگری نیز به بهره‌برداری رسیده که شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی بین‌راهی، مراکز تفریحی و سرگرمی، خانه‌مسافر و هتل‌آپارتمان بوده است.

او همچنین از ثبت حدود ۳۲۹ هزار نفر اقامت در مراکز اقامتی استان خبر داد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۳۲۸ هزار و ۹۸۷ نفر در مراکز اقامتی استان اسکان داشته‌اند که این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه کردستان در حوزه میزبانی از گردشگران است.

طالب‌نیا با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه گردشگری اظهار کرد: در یک سال گذشته نیز ۷۹۷ مورد بازدید نظارتی از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، واحدهای بین‌راهی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها انجام شده و نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت ضوابط و حقوق گردشگران به صورت مستمر دنبال شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در همین راستا ۵۰ تور غیرمجاز شناسایی شد که از این تعداد ۲۸ مورد به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی شدند، ۲ مورد به دادگستری ارجاع داده شد و برای ۱۰ مورد تذکر حضوری و ۱۰ مورد نیز تذکر تلفنی صادر شد.

او آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه را یکی از محورهای توسعه گردشگری دانست و عنوان کرد: دوره‌های آموزشی در زمینه اصول مهمان‌نوازی، کسب‌وکار گردشگری، توانمندسازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اصول سرمایه‌گذاری، آموزش راهنمایان محلی سارال و ضوابط گردشگری برگزار شده است.

طالب‌نیا یادآور شد: در حوزه راهنمایان گردشگری نیز ۲۰ کارت جدید صادر و ۴۰ کارت تمدید شده است تا زمینه ارائه خدمات تخصصی‌تر به گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان اظهار کرد: چهار هزار بروشور معرفی موزه سنندج، مسجد جامع سنندج، موزه خانه کرد و غار کرفتو، سه هزار و ۷۰۰ نقشه گردشگری شهرستان‌ها، هفت هزار و ۲۰۰ کتابچه راهنمای گردشگری و دفترچه سرمایه‌گذاری، ۱۰ هزار ساک دستی، ۵۰۰ حلقه لوح فشرده، کارت‌پستال و استندهای معرفی تهیه و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار نسخه اقلام تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان چاپ و منتشر شده است.

او با بیان اینکه زبان کردی نیز به وب‌سایت گردشگری استان اضافه شده است، افزود: همچنین نقشه راهنمای گردشگری استان به زبان کردی با هدف معرفی ظرفیت‌های کردستان در بازار اقلیم کردستان عراق تهیه شده است.

طالب‌نیا بر نقش رویدادهای گردشگری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان تاکید کرد و گفت: جشنواره انگور حسن‌آباد یاسوکند بیجار، جشنواره هه‌لپه‌رکی بانه و جشنواره گلاب بانه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفته‌اند و در کنار آن از برگزاری جشنواره سفره کردی شب چله، جشنواره انار هورامان و آیین عروسی پیرشالیار حمایت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان ادامه داد: جشن مهرگان غار تاریخی ـ طبیعی کرفتو نیز با حضور حدود یک‌هزار گردشگر برگزار شد که این رویدادها در کنار معرفی ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی، زمینه مشارکت جوامع محلی و رونق اقتصادی مناطق میزبان را فراهم می‌کنند.

او همچنین به اقدامات انجام‌شده در روستای جهانی پالنگان اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست با جامعه محلی و مسئولان، تولید محتوای تصویری، به‌روزرسانی وب‌سایت فارسی و انگلیسی، نصب تابلوهای تفسیری، معرفی مسیرها و جاذبه‌ها و آموزش جامعه محلی از جمله اقداماتی است که در راستای معرفی و حفاظت از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه انجام شده است.

طالب‌نیا درخصوص برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: در سال گذشته ۱۵ برنامه در استان برگزار شد که نشست «فراز و فرودهای توسعه گردشگری هوایی کردستان» در فرودگاه سنندج، نمایشگاه عکس هورامان، فم‌تور رسانه‌ای جاذبه‌های قروه، برنامه‌های آموزشی ایمنی و کمک‌های اولیه، تور سالمندان، کارگاه‌های آموزشی مدارس، نشست‌های تخصصی گردشگری و تحول پایدار، نقش هنر و شهرداری‌ها در توسعه گردشگری، گردشگری ورزشی، جشنواره غذاهای سنتی، نقاشی کودکان، آیین روز جهانی جهانگردی و تقدیر از فعالان این حوزه و پاکسازی محوطه‌های تاریخی از جمله آنها بود.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت مقصد اظهار کرد: توسعه گردشگری در شرایط کنونی نیازمند استفاده از ابزارهای نوین، تولید محتوای دیجیتال و حرکت به سمت خدمات هوشمند است و در همین راستا بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای معرفی جاذبه‌ها، برنامه‌ریزی سفر، تبلیغات و بازطراحی تجربه گردشگران مورد توجه قرار گرفته است.

مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری کردستان نشان می‌دهد که توسعه این بخش تنها به افزایش ظرفیت‌های اقامتی محدود نیست و در کنار آن، معرفی میراث تاریخی و طبیعی، تقویت رویدادهای بومی، آموزش فعالان، نظارت بر خدمات، تبلیغات هدفمند، توسعه گردشگری روستایی و سلامت و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین دنبال می‌شود.

تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و رویدادهای فرهنگی، در کنار مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی، به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری و توزیع بهتر منافع اقتصادی این صنعت در مناطق مختلف استان کمک می‌کند؛ همزمان، حرکت به سمت خدمات هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین، افق تازه‌ای را برای معرفی ظرفیت‌های کردستان، برنامه‌ریزی سفر و بازطراحی تجربه گردشگران پیش روی این استان قرار داده است.