باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رأی‌دهندگان سوئیسی روز یکشنبه درباره پیشنهادی برای اعمال شکل سخت‌گیرانه‌تری از بی‌طرفی تصمیم‌گیری می‌کنند؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، سوئیس را از اعمال تحریم‌های اقتصادی یا همکاری با ناتو منع خواهد کرد.

در این همه‌پرسی، شهروندان سوئیس درباره این موضوع رأی می‌دهند که آیا باید تعریف دقیق‌تری از بی‌طرفی در قانون اساسی این کشور گنجانده شود یا خیر.

بی‌طرفی سوئیس از پایان جنگ‌های ناپلئونی در سال ۱۸۱۵ به‌طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اما نحوه اجرای این سیاست از سوی دولت در قوانین به‌طور دقیق مشخص نشده است.

حزب راست‌گرای مردم سوئیس، که به اختصار «اس‌وی‌پی» نامیده می‌شود، معتقد است موضع سنتی سوئیس در زمینه بی‌طرفی پس از آنکه برن در پی حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی علیه مسکو اعمال کرد، تضعیف شده است.

این حزب در آستانه همه‌پرسی، در سراسر کشور پوستر‌هایی با شعار «نه به جنگ، آری به بی‌طرفی» منتشر کرده که تصویر کبوتر‌های سفید صلح روی آنها دیده می‌شود.

با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احتمال دارد رأی‌دهندگان این پیشنهاد را رد کنند. یکی از تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۶۸ درصد از رأی‌دهندگان با این طرح مخالف و ۳۱ درصد موافق هستند.

فابیو واسرفالن، استاد سیاست اروپا در دانشگاه برن گفت: «رأی‌دهندگان سوئیسی بی‌طرفی را دوست دارند، اما از نحوه اجرای آن توسط دولت در شرایط کنونی نیز حمایت می‌کنند.»

او افزود: «آن‌ها همچنین عموماً از تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین حمایت می‌کنند و نمی‌خواهند این وضعیت تغییر کند.»

حامیان این طرح خواستار آن هستند که در قانون اساسی تصریح شود سوئیس نمی‌تواند به هیچ ائتلاف نظامی یا دفاعی بپیوندد یا با آن همکاری کند، مگر آنکه مورد حمله قرار گرفته باشد. همچنین این کشور تنها در صورتی مجاز به پیوستن به تحریم‌ها خواهد بود که این تحریم‌ها از سوی سازمان ملل متحد تأیید شده باشند.

حامیان طرح می‌گویند بی‌طرفی سوئیس در گذشته به این کشور کمک کرده است از هر دو جنگ جهانی دور بماند و همچنین به برن امکان داده است از «مساعی» خود برای میانجیگری و کمک به مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر استفاده کند.

کریستوف بلوخر، میلیاردر و از حامیان حزب مردم سوئیس، گفت: «سوئیس ۲۰۰ سال است که وارد جنگ نشده، زیرا کشوری مسلح و بی‌طرف است.»

او در گفت‌و‌گو با رویترز افزود: «اما در سال‌های اخیر، بی‌طرفی کمتر رعایت شده است» و روسیه اکنون به دلیل تحریم‌های سوئیس، این کشور را یکی از طرف‌های درگیری می‌داند.

در مقابل، به جز حزب مردم سوئیس، بیشتر احزاب سیاسی و دولت این کشور با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.

ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس نیز گفته است این طرح به امنیت ملی کشور آسیب می‌زند و مانع همکاری و آموزش نیرو‌های سوئیسی با ناتو خواهد شد.

منبع: رویترز