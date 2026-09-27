باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ارتش اسرائیل شامگاه شنبه ادعا کرد که در دو حمله هوایی جداگانه به مناطق النصیرات و خان‌یونس در مرکز و جنوب نوار غزه، فرمانده یک یگان در نیروی «نخبه» وابسته به شاخه نظامی جنبش حماس و یک عضو دیگر این جنبش ترور شده‌اند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد حمله‌ای که روز جمعه در منطقه النصیرات انجام شد، به ترور «ابراهیم فوزی اسماعیل محسن» منجر شده است؛ فردی که ارتش اسرائیل او را فرمانده یک یگان در نیروی «نخبه» وابسته به شاخه نظامی حماس معرفی کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که حمله دیگری در همان روز، منطقه خان‌یونس را هدف قرار داد و «محمد کامل سلیمان محسن» نیز در این حمله کشته (شهید) شد؛ ارتش اسرائیل مدعی شد که وی از اعضای شاخه نظامی حماس بوده است.

بر اساس ادعای ارتش اسرائیل، این دو شهید طی مدت اخیر حملاتی علیه نیرو‌های ارتش اسرائیل و غیرنظامیان اسرائیلی انجام داده و همچنین در بازسازی توانمندی‌های نظامی حماس مشارکت داشته‌اند؛ اقدامی که ارتش اسرائیل آن را نقض توافق آتش‌بس توصیف کرده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که پیش از اجرای این دو حمله، اقداماتی را برای کاهش خطر آسیب به غیرنظامیان انجام داده است که از جمله آنها استفاده از مهمات دقیق و اجرای عملیات نظارت هوایی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره اهداف بوده است.

ازسرگیری حملات اسرائیل به غزه

اسرائیل در ۱۸ مارس گذشته حملات خود به نوار غزه را از سر گرفت؛ حملاتی که پس از حدود دو ماه توقف و از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس با جنبش حماس در ۱۹ ژانویه متوقف شده بود. این حملات پس از ناکامی مذاکرات برای تمدید مرحله نخست توافق یا ورود به مرحله دوم آن از سر گرفته شد.

قرار بود توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، پس از تمدید مرحله نخست که در اول مارس به پایان رسید، یا با ورود به مرحله دوم ادامه پیدا کند، اما اختلافات میان دو طرف درباره گام‌های بعدی مانع از آن شد.

منبع: اسپوتنیک