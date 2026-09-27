باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سید فخرالدین طباطبایی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیاناین دوره را سالی متفاوت و همراه با اتفاقات عمیق توصیف کرد. وی با یادآوری نقش راهبردی رهبری، گفت: آغاز سال تحصیلی با حوادثی همچون جنگ و فقدان رهبری بزرگ همراه بوده که جای توجه دارد.

طباطبایی با استناد به پیام مقام معظم رهبری، دانشگاه فرهنگیان را «تکیه‌گاه اعصار» نامید و افزود: شاید سال‌ها و قرن‌ها زمان لازم باشد تا جهان ویژگی‌های رهبری فرزانه ما را به طور کامل درک کند. وی با اشاره به ویژگی‌های علمی رهبر انقلاب خاطرنشان کرد که تکیه‌گاه اصلی ایشان، دانش و نگاه به تمدن نوین اسلامی بوده است.

علم، منشأ قدرت و غلبه است

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ادامه با استناد به آموزه‌های اسلامی و کلام امیرالمؤمنین (ع)، بر جایگاه حاکمیتی علم تأکید کرد و گفت: «العلم سلطان»؛ یعنی علم مایه سلطنت و غلبه است. وی تصریح کرد که دستیابی به علم مستلزم تلاش و تحمل سختی است و کسی که از دانش باز بماند، در برابر قدرت‌های علمی جهان آسیب‌پذیر خواهد بود.

طباطبایی با خطاب قرار دادن دانشجو-معلمان، بر اهمیت جایگاه دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: شما در دانشگاهی تحصیل می‌کنید که جایگاهی بی‌بدیل دارد. وی افزود: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید بدانند که در دانشگاهی تحصیل می‌کنند که نقش آن با بسیاری از دانشگاه‌ها متفاوت است؛ چراکه محصول نهایی این دانشگاه، تربیت دانش‌آموز و ساختن نسل آینده کشور است.

ضرورت تخصص در آموزش و تربیت

وی با تبیین تفاوت ماهوی دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها، گفت: در حالی که خروجی سایر رشته‌ها، محصولاتی برای رفاه یا درمان است، محصول نهایی دانشگاه فرهنگیان، تربیت نسلی است که تمدن‌ساز خواهد بود. وی تأکید کرد که برای این هدف، دانشجو-معلم باید از بالاترین سطح علمی برخوردار باشد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با اشاره به نقش معلم در شکل‌گیری شخصیت، با بیان تجربه‌ای شخصی از تأثیر معلمان در زندگی خود، افزود: معلمان باید چنان تأثیرگذاری داشته باشند که ارزش و جایگاهشان در یادها ماندگار شود.

وی در ادامه بر ضرورت تلفیق دانش و مهارت تأکید کرد و گفت: معلم علاوه بر دانش، به هنر انتقال آن نیز نیاز دارد. وی با اشاره به نمونه‌های موفق در دانشگاه، از معلمان مسلط به فناوری و هنرهای مختلف که همزمان با دانش، هنر نیز دارند، تمجید کرد.

پیوند ناگسستنی علم و تربیت

طباطبایی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت همگام بودن آموزش و پرورش، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان باید هم در حوزه آموزشی و هم در حوزه تربیتی، در جایگاه نخست قرار گیرد. وی هشدار داد که علم بدون تربیت، اگرچه می‌تواند منجر به قدرت شود، اما می‌تواند به جامعه‌ای تبدیل شود که به دنبال حل مسائل با زور است؛ لذا پیوند ناگسستنی علم و تربیت، کلید اصلی تمدن‌سازی است.