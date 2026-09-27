باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ولادیمیر ماشکوف، رئیس اتحادیه کارکنان تئاتر روسیه، در سخنرانی خود در «مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد سنپترزبورگ» گفت: «میخواهم به نتایج یک مطالعه ۱۵ ساله اشاره کنم. این پژوهش تأثیر فعالیتهای خلاقانه آماتوری را بر بیش از ۳۰۰۰ بزرگسال در گروههای سنی مختلف بررسی کرد و به این نتیجه رسید که انجام هفتگی فعالیتهای خلاقانه — اعم از نقاشی، آواز، رقص یا تولید نمایش — روند پیری بیولوژیک را در طول یک سال تقویمی حداقل ۱ درصد کند میکند.»
او همچنین به مطالعه دیگری با حضور بیش از ۳۰۰ شرکتکننده اشاره کرد؛ شرکتکنندگانی شامل هنرمندان تئاتر و دانشجویان «مدرسه تئاتر اولگ تاباکوف» در مسکو، در کنار افرادی از سایر مشاغل و دانشجویان دانشگاههای غیرهنری که از نظر جنسیت و سن با گروه اول همسانسازی شده بودند. آن مطالعه نشان داد که حجم هیپوکامپ در هنرمندان با سرعت کمتری کاهش مییابد و ۱۰ تا ۱۱ درصد بزرگتر باقی میماند.
وی افزود: «مشاهده شد که ۹۵ درصد از هنرمندان و بیش از ۳۰ درصد از اعضای گروه کنترل که به کارهای فکری اشتغال داشتند، نسبت به افراد شاغل در سایر حرفهها، هیپوکامپ بزرگتری داشتند. این امر نشاندهنده فعالیت عصبی و ارتباطات عصبی بیشتر است و موجب تقویت ذخیره شناختی میشود؛ ذخیرهای که افت تواناییهای ذهنی ناشی از افزایش سن را جبران میکند.»
مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد سنپترزبورگ از ۲۴ تا ۲۶ سپتامبر در سنپترزبورگ برگزار شد. این رویداد توسط «بنیاد روسکنگرس» (Roscongress Foundation) و با حمایت دولت روسیه، وزارت فرهنگ روسیه و مدیریت شهری سنپترزبورگ سازماندهی شد.
منبع: نووستی