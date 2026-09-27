باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌ناصر کلی‌وند، معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف، در راستای نظارت میدانی بر عملکرد شعب و بررسی فرآیند صلح و سازش، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین فیروزجایی، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، مدبری، رئیس ندامتگاه تهران بزرگ و جمعی از مدیران ستادی شورای حل اختلاف استان تهران، از شعب شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین فیروزجایی ضمن عرض خیرمقدم، گزارشی از روند فعالیت شعب شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه تهران بزرگ ارائه کرد و گفت: پرونده زندانیانی که قابلیت صلح و سازش داشته باشند، در این شعب شناسایی و با شاکیان پرونده‌ها تماس گرفته می‌شود و با تلاش اعضای شعب و صلح‌یاران، زمینه گفت‌و‌گو و جلب رضایت شاکیان فراهم شده و پرونده‌ها در صورت حصول توافق به صلح و سازش ختم می‌شوند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت اعضای شورای حل اختلاف و صلح‌یاران در پرونده‌های واجد شرایط، نقش مؤثری در ایجاد زمینه سازش، کاهش اختلافات و فراهم کردن امکان بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه دارد.

کلی‌وند نیز در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت فعالیت کارکنان شورای حل اختلاف در مجموعه‌های قضایی اظهار کرد: جذب کارکنان شورای حل اختلاف در دادگاه‌های صلح در صدر اهداف شورای حل اختلاف قرار دارد و پیگیری این موضوع از اولویت‌های مجموعه است.

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف با اشاره به شرایط خاص فعالیت در ندامتگاه‌ها گفت: یکی از سخت‌ترین مشاغل، فعالیت و خدمت در ندامتگاه‌هاست و تلاش و زحمات کارکنان شاغل در

این حوزه، به‌ویژه در زمینه ایجاد صلح و سازش میان زندانیان و شاکیان، شایسته قدردانی است.

وی در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صلح و سازش در شعب مستقر در زندان‌ها گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، تعداد یک‌هزار و ۵۴ نفر از زندانیان با تلاش و پیگیری شعب شورای حل اختلاف و جلب رضایت شکات آزاد شدند.

کلی‌وند افزود: در همین مدت، با بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش و تلاش اعضای شورای حل اختلاف، زمینه رهایی ۱۸ نفر از محکومان به قصاص نفس از اجرای حکم نیز فراهم شده است.

در ادامه این بازدید، کلی‌وند با حضور در شعب مختلف شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه تهران بزرگ، به‌صورت چهره‌به‌چهره با اعضای شعب و کارکنان گفت‌و‌گو کرد و در جریان روند فعالیت، مسائل و چالش‌های موجود قرار گرفت.

همچنین موضوعات و مشکلات مطرح‌شده از سوی اعضای شعب بیان شد و معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان تهران دستورات لازم را برای رفع چالش‌ها، پیگیری مسائل و بهبود شرایط فعالیت شعب صادر کرد.

این بازدید در راستای نظارت مستمر بر عملکرد شعب شورای حل اختلاف، بررسی فرآیند‌های صلح و سازش در پرونده‌های زندانیان و حمایت از اقدامات انجام‌شده برای حل‌وفصل اختلافات و کاهش جمعیت کیفری انجام شد.