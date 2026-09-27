باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در نشست امروز رؤسای جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با موضوع «ایمنی داوطلبان و امدادگران؛ از اقدام تا عمل»، دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس این بخش مهم و تخصصی از نشست سراسری با روایتی از فداکاری امدادگران در جنگ رمضان، بر ضرورت تبدیل تجربه‌های تلخ میدانی به اقدامات عملی و سازوکارهای مؤثر بین‌المللی برای حفاظت از امدادگران و داوطلبان تأکید کرد.

پیرحسین کولیوند، با تشریح ابعاد گسترده عملیات امدادی هلال احمر در جنگ رمضان، افزود: امدادگران، بی‌اعتنا به خطر، در کنار مردم ماندند و رسالت انسانی خود را تا آخرین لحظه ادامه دادند.

وی، یاد ۹ امدادگر شهید هلال‌احمر را گرامی داشت و گفت: امدادگرانی که در حین انجام مأموریت و خدمت به آسیب‌دیدگان جان خود را از دست دادند.

کولیوند در ادامه، حمله مستقیم به امدادگران در حین عملیات امداد و نجات و همچنین حملات به مراکز هلال‌احمر، آمبولانس‌ها، خودرو‌های نجات و بالگرد‌ها را از مصادیق نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه دانست و مسئولیت این اقدامات را متوجه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد.

وی تأکید کرد: مصونیت امدادگران، داوطلبان، مراکز درمانی و تجهیزات دارای نشان‌های حمایتی، صرفاً یک مطالبه سازمانی نیست؛ بلکه اصلی بنیادین در حقوق بین‌المللی بشردوستانه و لازمه استمرار خدمت‌رسانی به قربانیان بحران‌ها و مخاصمات است.

کولیوند همچنین مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های عملی و راهبردی را برای صیانت از جان امدادگران و داوطلبان، مستندسازی موارد نقض، پیگیری حقوقی و بین‌المللی تعرض به نیرو‌ها و امکانات بشردوستانه و تقویت سازوکار‌های پیشگیرانه و حفاظتی ارائه کرد.

وی تأکید کرد: یاد امدادگران شهید تنها با بزرگداشت نام آنان زنده نمی‌ماند؛ رسالت ما این است که ایثار آنان را به تجربه، تجربه را به اقدام و اقدام را به سازوکاری مؤثر برای حفاظت از جان همه امدادگران و داوطلبان جهان تبدیل کنیم.