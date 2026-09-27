باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان روز یکشنبه «داورن کوسانوف» را در پی جان باختن ۱۴ نظامی در جریان یک رزمایش دریایی در دریای خزر از سمت خود برکنار کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری قزاقستان با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرد: «کوسانوف داورن ژومات‌یویچ از سمت وزیر دفاع جمهوری قزاقستان برکنار شد.»

کوسانوف در سال ۲۰۲۵ به عنوان وزیر دفاع منصوب شده بود و توکایف در ماه سپتامبر بار دیگر او را در این سمت ابقا کرده بود.

در ۲۴ سپتامبر، ۱۷ نظامی در جریان یک رزمایش دریایی در منطقه مانگیستائو در سواحل دریای خزر به داخل آب افتادند. در این حادثه ۱۴ نفر جان باختند و سه نفر نجات یافتند.

در پی این حادثه، پرونده‌ای قضایی تشکیل شد و پنج نفر از کارکنان وزارت دفاع، از جمله رئیس ستاد و معاون اول فرمانده نیروی دریایی، بازداشت شدند.

بر اساس تحقیقات اولیه، این نظامیان هنگام پیاده شدن از یک قایق و در شرایطی که وضعیت جوی رو به وخامت گذاشته بود، به داخل دریا کشیده شدند.

توکایف روز ۲۶ سپتامبر نیز دستور تشکیل کمیسیونی را برای بررسی جامع وضعیت در وزارت دفاع پس از وقوع این حادثه صادر کرده بود.

منبع: آناتولی