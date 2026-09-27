سرپرست باشگاه استقلال مدعی شد فدراسیون فوتبال قول اهدا جام قهرمانی را به این باشگاه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجر نیا سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال تهران مدعی شده است که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قول اهدا جام قهرمانی را به باشگاه استقلال داده است و به زودی این اتفاق رخ می‌دهد و استقلال قهرمان لیگ برتر ناتمام خواهد شد.

 


رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز در پاسخ به این ادعا پیامی در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت:

 

افشاگری تاجر نیا برای تاج گران تمام می‌شود

با توجه به تناقض‌های تراکتوری‌ها و اعتراض برخی تیم‌های در مورد اهدا جام قهرمانی به استقلال به نظر می‌شود فدراسیون فوتبال در انتظار این است که آب‌ها از آسیاب بیافتد و در نهایت جام را به استقلال اهدا کند که در نهایت به احتمال زیاد با واکنش و شکایت برخی تیم‌ها به فیفا نیز همراه خواهد شد.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، فدراسیون فوتبال
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