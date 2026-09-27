باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- هواشناسان با اعلام هشدار، تأیید می‌کنند که اقلیم دچار اختلالاتی بی‌سابقه شده است؛ آنها حتی در جسورانه‌ترین سناریو‌های خود نیز چنین نوساناتی را که اکنون شاهد آن هستیم، پیش‌بینی نکرده بودند.

تنها چند ماه پیش، دانشمندان پیش‌بینی کرده بودند که ناهنجاری دمای سطح آب دریا در کانون پدیده ال‌نینو در اقیانوس آرام، بین ماه‌های اوت و اکتبر به حدود ۲.۹ درجه سانتی‌گراد برسد و اوج آن در ماه نوامبر یا دسامبر رخ دهد.

با این حال، وضعیت اقلیمی برخلاف این پیش‌بینی‌ها عمل کرد. روزنامه گاردین گزارش داد که میزان گرمایش در مرکز ال‌نینوی اقیانوس آرام اکنون به ۳.۰۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است؛ آن هم ماه‌ها پیش از زمانی که برای اوج این پدیده پیش‌بینی شده بود. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده در تاریخ هواشناسی محسوب می‌شود و رکورد قبلی ۳.۰۲ درجه سانتی‌گراد را که در نوامبر ۲۰۱۵ ثبت شده بود، پشت سر می‌گذارد.

پیامد‌های این رکوردشکنی بسیار نگران‌کننده است، چرا که پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۷ به گرم‌ترین سال تاریخ تبدیل شود. به‌ویژه انتظار می‌رود که نیم‌کره جنوبی تابستانی گرم‌تر و خشک‌تر را تجربه کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در نتیجه این وضعیت، حدود ۵۰ میلیون نفر ممکن است با خطر قحطی شدید مواجه شوند.

رویداد کنونی ال‌نینو احتمالاً قوی‌ترین نمونه آن در یک هزاره اخیر است و هم‌زمان با پدیده گرمایش جهانی رخ می‌دهد. دانشمندان مدت‌هاست که انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از فعالیت‌های انسانی را عامل تشدید این وضعیت اقلیمی می‌دانند؛ انتشاراتی که با وجود تمام اسناد و توافق‌نامه‌های مهمی که کشور‌های جهان تصویب کرده‌اند، همچنان رو به افزایش است.

منبع: روزنامه روسی‌سکایا گازتا