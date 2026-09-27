آنر به زودی یک گوشی هوشمند رده بالا با دوربین پیشرفته و باتری قدرتمند را عرضه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- آنر از گوشی هوشمند جدیدی رونمایی کرده است که با بهره‌گیری از باتری قدرتمند، دوربین‌های پیشرفته و مشخصات فنی عالی، خود را به عنوان رقیبی سرسخت در بازار اندروید مطرح می‌کند.

گوشی جدید Honor X۹e Pro دارای بدنه‌ای ترکیبی از پلاستیک، فلز و پلیمر‌های سیلیکونی است. ابعاد این دستگاه ۱۶۲.۲ در ۷۷ در ۸.۱ میلی‌متر و وزن آن ۲۰۳ گرم است و از استاندارد مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP۶۸/IP۶۹K بهره می‌برد.

این گوشی به نمایشگر ۶.۸ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۸۰ در ۲۷۸۸ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۴۵۱ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۱۰،۰۰۰ نیت مجهز شده است.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری MagicOS ۱۰ عرضه می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه کوالکام اسنپدراگون ۶ نسل ۵ (Snapdragon ۶ Gen ۵) و پردازنده گرافیکی Adreno ۸۱۲ تأمین می‌گردد. این گوشی دارای ۸ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی است.

سیستم دوربین اصلی شامل سنسور‌های ۱۰۸ و ۵ مگاپیکسلی (از جمله لنز فوق‌عریض) است و دوربین سلفی نیز وضوح ۱۶ مگاپیکسلی ارائه می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه USB Type-C ۲.۰، قابلیت NFC، فرستنده مادون قرمز (برای کنترل لوازم الکترونیکی)، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب‌نمای الکترونیکی و باتری حجیم ۱۱،۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۸۰ واتی اشاره کرد؛ باتری‌ای که قابلیت شارژ معکوس ۲۷ واتی برای سایر گوشی‌ها و دستگاه‌های همراه را نیز دارد.

منبع: GSMArena

برچسب ها: گوشی جدید ، آنر ، میان رده
خبرهای مرتبط
آنر از گوشی جدید خود رونمایی کرد
رونمایی آنر از گوشی X70 پرو مکس با رتبه‌بندی IP68/IP69K
گوشی جدید آنر که دوربین آن با بهترین گوشی‌ها رقابت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معلولیت محدودیت است
کمبود کتاب درسی در کشور نیست/ کتاب‌های درسی از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند
آخرین اخبار
کمبود کتاب درسی در کشور نیست/ کتاب‌های درسی از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند
معلولیت محدودیت است
آنتی بیوتیک‌ها تنها در درمان عفونت باکتریایی موثرند/ ضرورت مصرف کامل دارو با هدف پیشگیری از بروز مقاومت دارویی
میان بیش فعالی و مشکلات گوارشی چه ارتباطی وجود دارد؟
۴۴۰ هزار حیوان گزیدگی در کشور در سال گذشته رخ داد
میوه‌هایی که برای قلب مفید هستند + فیلم
راز زندگی سالم در گرو پیاده روی مداوم + فیلم
چگونه جلوی ضعیف شدن مغز را بگیریم؟ + فیلم
اهمیت داشتن آرامش در مهار بیماری میگرن + فیلم
مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تمدید شد
بیل گیتس: همکاری جهانی در زمینه هوش مصنوعی دشوارتر از مذاکرات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است
تولید کیت استخراج DNA ایرانی؛ گامی برای تشخیص زودهنگام سرطان + فیلم
نتایج غافلگیرکننده یک آزمایش در مورد احتمال وجود حیات در یکی از قمر‌های زحل
بررسی علمی ارتباط میان استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری و سلامت جنین
تغذیه سالم سبب بهبود یادگیری دانش آموزان/ لزوم مصرف صبحانه
ارائه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بومی به کسب‌وکارها
جایزه یک میلیارد تومانی برای تیم نخست کسب‌وکارهای نوپای جشنواره اندیشمندان
علوم پایه زیربنای فناوری‌های آینده است
ترور دانشمندان هسته‌ای، تلاش ناکام غرب برای مهار قدرت بازدارندگی ایران است + فیلم