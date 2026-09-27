آنر به زودی یک گوشی هوشمند رده بالا با دوربین پیشرفته و باتری قدرتمند را عرضه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- آنر از گوشی هوشمند جدیدی رونمایی کرده است که با بهرهگیری از باتری قدرتمند، دوربینهای پیشرفته و مشخصات فنی عالی، خود را به عنوان رقیبی سرسخت در بازار اندروید مطرح میکند.
گوشی جدید Honor X۹e Pro دارای بدنهای ترکیبی از پلاستیک، فلز و پلیمرهای سیلیکونی است. ابعاد این دستگاه ۱۶۲.۲ در ۷۷ در ۸.۱ میلیمتر و وزن آن ۲۰۳ گرم است و از استاندارد مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP۶۸/IP۶۹K بهره میبرد.
این گوشی به نمایشگر ۶.۸ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۸۰ در ۲۷۸۸ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۴۵۱ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۱۰،۰۰۰ نیت مجهز شده است.
این دستگاه با سیستمعامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری MagicOS ۱۰ عرضه میشود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه کوالکام اسنپدراگون ۶ نسل ۵ (Snapdragon ۶ Gen ۵) و پردازنده گرافیکی Adreno ۸۱۲ تأمین میگردد. این گوشی دارای ۸ گیگابایت رم و گزینههای حافظه داخلی ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی است.
سیستم دوربین اصلی شامل سنسورهای ۱۰۸ و ۵ مگاپیکسلی (از جمله لنز فوقعریض) است و دوربین سلفی نیز وضوح ۱۶ مگاپیکسلی ارائه میدهد. از دیگر ویژگیهای این گوشی میتوان به پشتیبانی از دو سیمکارت، درگاه USB Type-C ۲.۰، قابلیت NFC، فرستنده مادون قرمز (برای کنترل لوازم الکترونیکی)، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطبنمای الکترونیکی و باتری حجیم ۱۱،۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۸۰ واتی اشاره کرد؛ باتریای که قابلیت شارژ معکوس ۲۷ واتی برای سایر گوشیها و دستگاههای همراه را نیز دارد.
منبع: GSMArena