مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار از مجموع صدور مجوز ۱۰ هزار تن مرغ، تاکنون کمتر از ۵۰۰ تن صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته با توجه به مازاد تولید، هر روز فشار بیشتری بر مرغداران وارد می شود به طوریکه در شرایط کنونی مرغداران در ازای فروش هر کیلو مرغ ۹۰ هزار تومان زیان می کنند.

وی قیمت تمام شده هر کیلو مرغ را حداقل ۲۵۰ هزار تومان اعلام‌ کرد و افزود: اکنون هر کیلو مرغ با نرخ ۱۶۰ هزار تومان فروخته می شود و به رغم هشدارها سیاست گذاری دولت، مازاد تولید را به صنعت تحمیل کرد و متاسفانه نظاره گر ورشکستگی مرغداران است، از این رو پیشنهاد داده ایم برای حمایت از صنعت و جلوگیری از انباشت مرغ، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.

اسداله نژاد با تاکید بر قید فوریت خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ بیان کرد: در راستای خرید حمایتی تامین نهاده مبنای روز نهاده باشد و صرفا مبنای قیمت نهاده تحویل روز مرغ نباشد و از طرفی وزارت جهاد پیگیر تسهیل صادرات و بازگشت ارز را به عنوان اهرم‌ تشویقی در بازه زمانی حذف کنند تا صادرات مرغ به بازارهای هدف توجیه پذیر باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته جوجه ریزی ماهانه از ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه نباید فراتر رود چراکه زیان روزانه مرغداران بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است که این زیان صرفا مربوط به واحدهای مستقل نیست، بلکه شامل زنجیره ها و کشتارگاه می شود که استمرار این روند بحران جدی را دامن گیر صنعت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کمتر از ۵۰۰ تن مرغ از مجوز اخیر صادر شده است، افزود: با توجه به موضوع بازگشت ارز و وضع عوارض صادراتی عراق، صادرات چندانی نداشتیم و با تسهیل شرایط صادرات و کاهش جوجه ریزی پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه آینده بازار در گرو خرید حمایتی، تسهیل صادرات و مدیریت بازار است، تصریح کرد: در شرایط فعلی صنعت با چالش جدی روبروست که امیدواریم تصمیم گیری ها با نظرات کارشناسی تشکل ها باشد

برچسب ها: تولید مرغ سبز ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
لطفا جلوی صادرات سیب زمینی را هم گرفته شود چون پولمان دیگر به خرید برنج نمی‌رسد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
شناس
۱۶:۵۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
متاسفانه بعضی اینقدر نمی‌دونن یا خود را به ندانستن میزنن وقتی مرغدار ها ضرر کنند یا ورشکسته شوند جوجه ریزی نمیکنن و آن وقت در دوره های بعدی باید به جای مرغ تخم مرغ خورد البته آن هم گران میشود فقط نباید به فکر شکم خود بود به قیمت ورشکسته شدن تولیدکنندگان داخلی
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
خدا را شکر
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
اکنون با این وضعیت و گرانی تورم زا کالا و مواد غذایی بخصوص گوشت مرغ در کشور صادرات اینگونه مواد غذایی گناه بزرگ و نابخشودنی و حرام است ، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
۱
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
کاش هر چه زودتر نمایشگاه ارزانی برایش برگزار کنند که هر دو سو آسیب کمتری ببیند.
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
انشاالله هیچی صادر نشود تا مردم بدونن بخرن
۳
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
رزمنده دفاع مقدس
۱۷:۱۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
خداراشکرای کاش صادرات قطع بشودتابشودملت فقیرحداقل مرع بخورند....؟
۹
۸۳
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