باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران ارشد شرکت عمران صدرا و شهرداری صدرا در نشستی مشترک، بر هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات شهری تأکید کرده و از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری منسجم مصوبات خبر دادند.

در نشست مشترک میان مدیران شرکت عمران و شهرداری صدرا که با حضور پژمان شفیعی، شهردار صدرا، جعفر زاهدی دره‌شوری، مدیرعامل و مجتبی کرمیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت عمران صدرا برگزار شد، راهکار‌های برون‌رفت از چالش‌های شهری و ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی مورد بررسی قرار گرفت.

عقب‌ماندگی زیرساختی؛ چالش اصلی توسعه صدرا

جعفر زاهدی دره‌شوری، مدیرعامل شرکت عمران صدرا در این نشست با بیان اینکه رشد جمعیت شهر از سرعت ایجاد زیرساخت‌ها پیشی گرفته است، گفت: این عقب‌ماندگی زیرساختی، توسعه متوازن صدرا را با دشواری مواجه کرده است؛ لذا برای جبران این فاصله، نیازمند هماهنگی حداکثری میان تمام نهاد‌های ذی‌نفوذ هستیم.

او افزود: توسعه آینده شهر تنها با نگاه مشترک و برنامه‌ریزی یکپارچه میان دستگاه‌های مسئول محقق خواهد شد.

تأکید بر ارتقای رضایتمندی مردم

پژمان شفیعی، شهردار صدرا نیز ضمن قدردانی از خدمات شرکت عمران، تصریح کرد: امروز برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که توسعه کالبدی شهر، مستقیماً به افزایش رضایت مردم منجر شود.

شهردار صدرا با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این شهر نسبت به شیراز، بر لزوم بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها برای ترسیم مسیر توسعه‌ای تحول‌گرا تأکید کرد.

تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مصوبات

از خروجی‌های مهم این جلسه، توافق بر سر ایجاد «کمیته مشترک» میان شرکت عمران و شهرداری بود. این کمیته وظیفه برگزاری جلسات منظم، پیگیری مصوبات و هماهنگی در موضوعات مشترک را بر عهده خواهد داشت تا پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان با سرعت بیشتری انجام شود.

در این نشست همچنین مسائل اولویت‌دار شهر از جمله تعیین تکلیف ارتفاعات، پایان‌کار مسکن مهر، ساماندهی آرامستان، بهسازی ورودی‌های شهر و برنامه‌ریزی برای گشت‌های همپوشان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

منبع: عمران صدرا