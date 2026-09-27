دانش‌آموخته دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه آلبرتای کانادا پس از بازگشت به ایران، فناوری واقعیت مجازی هوشمندی را با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم و نیازهای ویژه توسعه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سلیمی مدیرعامل یک شرکت فناور، دانش‌آموخته دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه آلبرتا کانادا، پس از بازگشت به ایران و حتی انتخاب همدان به‌عنوان محل فعالیت، به توسعه فناوری واقعیت مجازی پویا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی روی آورده است؛ فناوری‌ای که امکان شخصی‌سازی لحظه‌ای محیط‌های آموزشی و درمانی برای کودکان دارای اوتیسم و نیاز‌های ویژه ذهنی را فراهم می‌کند.

سلیمی با تشریح این فناوری اظهار کرد: محصول ارائه‌شده، یک محیط واقعیت مجازی پویاست که در نمونه فعلی، به شکل یک اتاق آموزشی برای کودکان اوتیسم و کودکان دارای نیاز‌های ویژه ذهنی طراحی شده است.

وی افزود: در این محیط، درمانگر می‌تواند فضای آموزشی را متناسب با نیاز‌های هر کودک تنظیم کند؛ برای نمونه، اگر کودک در تشخیص رنگ‌ها مشکلی نداشته باشد، اما در شناخت اشکال با چالش مواجه باشد، محیط بر اساس همین نیاز تنظیم شده و تمرین‌ها بر تقویت آن مهارت متمرکز می‌شود.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به نقش هوش مصنوعی در این محصول گفت: الگوریتم‌های هوش مصنوعی به محیط واقعیت مجازی افزوده شده‌اند تا تغییرات مورد نیاز در فضای آموزشی به‌صورت بلادرنگ اعمال شود و محیط برای هر کودک قابلیت شخصی‌سازی بیشتری داشته باشد.

سلیمی ادامه داد: مرحله توسعه این محصول به‌تازگی به پایان رسیده و اکنون فناوری در مرحله آزمایش‌های اثربخشی قرار دارد تا پس از ارزیابی نتایج، برای مراحل بعدی توسعه و عرضه اقدام شود.

وی با اشاره به تجربه پیشین این مجموعه در حوزه واقعیت مجازی برای کودکان اوتیسم بیان کرد: در محصولات قبلی، هر محیط واقعیت مجازی برای یک آموزش مشخص طراحی می‌شد، اما به‌تدریج مشخص شد که یکی از محدودیت‌های این رویکرد، ثابت بودن محیط و هزینه ایجاد فضا‌های متعدد برای نیاز‌های متفاوت است؛ از این رو، تلاش کردیم با اضافه کردن الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان تغییر سریع محیط را فراهم کنیم.

مدیرعامل این شرکت چشم‌انداز این فناوری را فراتر از مفاهیم شناختی پایه دانست و گفت: در ادامه می‌توان آموزش‌هایی مانند الفبا و ریاضی را نیز به این محیط اضافه کرد و دامنه کاربرد محصول را توسعه داد.

سلیمی که فارغ‌التحصیل مقطع دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه آلبرتای کانادا است، درباره بازگشت خود به ایران نیز اظهار کرد: ادامه فعالیت در کانادا از نظر کاری آسان‌تر بود، اما هدف این بود که حاصل دانش و تلاش، برای کودکان کشور خودمان نیز قابل استفاده باشد.

وی افزود: تصمیم فقط بازگشت به ایران نبود، بلکه تصمیم گرفتیم در شهر خودمان، همدان، فعالیت کنیم؛ هرچند این شهر از نظر امکانات و ظرفیت‌های موجود برای استارت‌آپ‌ها با تهران فاصله دارد، اما تلاش کردیم فعالیت فناورانه خود را در همدان ادامه دهیم و بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده را در خدمت جامعه و شهر خود قرار دهیم.

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برچسب ها: واقعیت مجازی ، فناوری ، مهاجرت
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