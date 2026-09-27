باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- طبق مطالعات انجام شده، مشخص شده است که استرس روزانه و مداوم موجب بروز التهاب مزمن و خفیف می‌شود؛ وضعیتی که با تغییر در ساختار قلب و افزایش خطر سکته‌های قلبی و مغزی مرتبط است.

محققان «امپریال کالج لندن» یک پژوهش را — که در نشریه *European Journal of Preventive Cardiology* منتشر شده است — با هدف درک رابطه میان التهاب مزمن و سلامت قلب، و همچنین شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد آن، انجام دادند.

التهاب مزمن و خفیف زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن برای مدتی طولانی در حالت آماده‌باش (هشدار بالا) باقی می‌ماند، حتی اگر عفونت یا آسیب آشکاری وجود نداشته باشد. این وضعیت می‌تواند با عوامل گوناگونی از جمله استرس روانی، سبک زندگی و شرایط اجتماعی-اقتصادی مرتبط باشد.

پژوهشگران داده‌های مربوط به ۴۸۸،۰۷۹ نفر را از یک پایگاه داده تحقیقاتی در بریتانیا تحلیل کردند. این داده‌ها شامل تصاویر قلبی، نشانگر‌های خونی مرتبط با التهاب و اطلاعات ژنتیکی، به همراه جزئیاتی درباره ۱۶۹ عامل محیطی و اجتماعی — نظیر استعمال دخانیات، فعالیت بدنی، رژیم غذایی، خواب، تنهایی، اضطراب، مشکلات مالی و آلودگی هوا — بود.

نتایج نشان داد که سطوح بالای التهاب با کوچک‌تر شدن حفره‌های قلب و ضخیم‌تر شدن دیواره‌های آن، و همچنین کاهش حجم خون پمپاژ شده توسط قلب در هر ضربان، مرتبط است. محققان بر این باورند که این تغییرات ممکن است پیش‌درآمدی برای نارسایی قلبی باشند. آنها همچنین دریافتند شرکت‌کنندگانی که بالاترین سطح التهاب را داشتند، بیشتر در معرض خطر رویداد‌های عمده قلبی-عروقی، مانند سکته‌های قلبی و مغزی، قرار داشتند. در طول دوره پیگیری، حدود ۱۵ درصد از افرادِ گروهِ دارای بالاترین سطح التهاب دچار یک رویداد عمده قلبی-عروقی شدند؛ این رقم در گروهی که کمترین سطح التهاب را داشتند حدود ۱۱ درصد بود که نشان‌دهنده افزایشی ۴۳ درصدی است.

این مطالعه همچنین ارتباطی میان سطوح بالای التهاب با محرومیت‌های اجتماعی-اقتصادی و پریشانی روانی آشکار ساخت؛ ضمن اینکه داده‌ها حاکی از آن بود که عوامل ژنتیکی ممکن است بر میزان آسیب‌پذیری فرد در برابر آسیب‌های ناشی از التهاب تأثیرگذار باشند. دکلان اورگان، پژوهشگر حوزه قلب و عروق در امپریال کالج لندن، اظهار داشت که این مطالعه نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر ممکن است از نوعی التهاب «پنهان» رنج ببرند که می‌تواند به‌تدریج ساختار قلب را تغییر داده و موجب آسیب‌های بلندمدت شود.

با این حال، پژوهشگران تأکید کردند که این یافته‌ها ثابت‌کننده رابطه علت و معلولی مستقیم میان استرس، التهاب و آسیب قلبی نیستند، بلکه تنها به وجود ارتباطی احتمالی میان این عوامل اشاره دارند.

در آینده، این یافته‌ها می‌توانند به توسعه آزمایش‌های خونی کمک کنند که با تلفیق نشانگر‌های التهابی و داده‌های ژنتیکی، افراد در معرض خطر بالای مشکلات قلبی را در مراحل اولیه شناسایی نمایند.

اگرچه مقابله با برخی عوامل — نظیر فقر و استرس روانی — همچنان دشوار است، اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که اقداماتی همچون ترک سیگار، کنترل چاقی، بهبود رژیم غذایی و انجام فعالیت‌های بدنی می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی کمک کند.

منبع: ساینس‌آلرت (ScienceAlert)