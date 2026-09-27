باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد چهار شبکه تلویزیونی بزرگ آمریکا از روز یکشنبه پوشش رویداد‌های مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را از سر خواهند گرفت.

پیش از این، پنج شبکه ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس، سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز و ان‌بی‌سی که عضو گروه رسانه‌ای کاخ سفید هستند و موظف‌اند به صورت چرخشی رئیس‌جمهور را همراهی و تصاویر مربوط به برنامه‌های او را میان رسانه‌ها توزیع کنند، از انجام این وظیفه خودداری کرده بودند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ، سی‌ان‌ان،‌ ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو را از حضور در کاخ سفید منع کرد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، شبکه‌های ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس، فاکس‌نیوز و ان‌بی‌سی از روز یکشنبه به وظایف خود در چارچوب این گروه رسانه‌ای بازمی‌گردند.

این روزنامه افزود: «هر بار که نوبت سی‌ان‌ان برای حضور در این گروه فرا برسد، شبکه‌ها درباره اعزام یک گروه جایگزین تصمیم خواهند گرفت. در غیر این صورت، جایگاه سی‌ان‌ان خالی خواهد ماند.»

ترامپ روز ۱۸ سپتامبر اعلام کرده بود دسترسی خبرنگاران سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو به کاخ سفید را به دلیل آنچه انتشار اطلاعات نادرست درباره دولتش خوانده بود، لغو می‌کند.

وی همچنین گفته بود فهرست رسانه‌های ممنوعه ممکن است گسترش یابد، اما احتمال بازنگری در تصمیم خود را نیز رد نکرده بود. خبرنگاران و کارکنان فنی این رسانه‌ها از روز ۱۹ سپتامبر دسترسی به اقامتگاه رئیس‌جمهور آمریکا را از دست دادند.

در ادامه، یک دادگاه در ناحیه کلمبیا تصمیم ترامپ را لغو کرد. با این حال، سرویس مخفی آمریکا که مسئول تأمین امنیت مقام‌های ارشد این کشور است، همچنان از ورود خبرنگاران سی‌ان‌ان،‌ام‌اس‌ان‌بی‌سی و پولیتیکو به کاخ سفید جلوگیری کرد.

دولت آمریکا در نهایت موافقت کرد دسترسی این خبرنگاران را پس از آن برقرار کند که نمایندگان این رسانه‌ها بار دیگر به دادگاه مراجعه کردند.

منبع: تاس