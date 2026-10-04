مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با ورود به فصل پاییز شاهد زایش‌های پاییزه هستیم که افزایش عرضه منجر به روند کاهشی قیمت‌ها شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه زایش های پاییز از یک ماه قبل آغاز شده است، گفت: با ورود به فصل پاییز شاهد زایش های پاییزه هستیم که این امر منجر به افزایش جمعیت دامی کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، افزود: با توجه به گستردگی توزیع دام در سطح میادین، کمبودی در بازار نداریم، اما متاسفانه برخی افراد شبهاتی ایجاد می کنند که چرا به رغم فراوانی عرضه، میزان کشتار دام پایین است؟ درحالیکه علت این امر کاملا مشخص است چراکه بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم، قیمت دام زنده و بدنبال آن گوشت بالا رفته است.

صدردادرس با بیان اینکه قدرت خرید متناسب با نوسان قیمت گوشت و تورم نیست، افزود: با کاهش قدرت خرید مردم، کشتار دام تحت تاثیر قرار گرفته و این موضوع هیچ ارتباطی به تولید و عرضه دام زنده ندارد و توزیع کماکان در حال انجام است.

وی متوسط قیمت هر کیلو بره نر را ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر کیلو لاشه درب کشتارگاه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توزیع می شود و در صورت نیاز به واردات، صرفا بحث ذخایر استراتژیک مطرح است که باید از طریق گوشت منجمد تامین شود چراکه با احتساب شرایط تولید و مصرف نیازی به واردات گوشت گرم نداریم.

این مقام مسئول با تاکید بر ارتقای قدرت خرید خانوارها گفت: در راستای حمایت از دامداران، رقم کالابرگ باید اصلاح شود و همواره رقمی از این کالابرگ به خرید گوشت و محصولات پروتئینی باید اختصاص یابد تا خانوارها در تامین مشکلی نداشته باشند.

برچسب ها: قیمت دام ، بازار دام زنده
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