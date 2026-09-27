باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - علی فلاحی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به تولید ۸۷ هزار و ۴۲۲ تن گوشت مرغ در واحد‌های صنعتی طیور استان طی نیمه نخست امسال، اظهار کرد: این میزان تولید بخش قابل‌توجهی از نیاز مصرفی استان و بازار‌های پیرامونی را تأمین کرده و توانمندی تولیدکنندگان فارس را در تداوم عرضه پروتئین و پاسخ‌گویی به نیاز بازار نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه صنعت طیور فارس از بخش‌های مهم اقتصاد کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در منطقه به شمار می‌رود، تصریح کرد: فعالیت مستمر واحد‌های مرغداری با رعایت استاندارد‌های فنی و بهداشتی، ظرفیت استان را برای ایفای نقش در زنجیره تأمین ملی تقویت کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به‌کارگیری دانش روز دامپروری، استفاده از نژاد‌های سازگار با اقلیم و مدیریت ضریب تبدیل خوراک از جمله اقداماتی است که به افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های تولید کمک می‌کند.

او افزود: بر اساس این گزارش، برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با محوریت تقویت زنجیره‌های ارزش، فرآوری و توزیع دنبال می‌شود. حمایت از تشکل‌های تخصصی و تسهیل دسترسی مرغداران به نهاده‌های باکیفیت نیز در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار دارد.

فلاحی ادامه داد: چشم‌انداز تولید گوشت مرغ در نیمه دوم سال، حفظ ثبات بازار و ارتقای کمی و کیفی محصولات عنوان شده است؛ برنامه‌ای که با هدف پشتیبانی از اشتغال پایدار، تقویت امنیت غذایی و تداوم توازن در عرضه محصولات پروتئینی دنبال می‌شود.