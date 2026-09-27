باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، فهرست فیلم های راهیافته به بخش «وطن به روایت من» را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:
«نفس آخر»/مهدی محمودی/ تهران
«سرخ بین »/ سیدهادی مهدوی/ تهران
«شکارچی»/ امیرحسین مهماندوست/ کرج
«ژیوان»/ مهسا امیری/ اصفهان
«پیغامگیر»/ داود صبوری/ تهران
«همه چیز درباره رفتن»/ صابر الله دادیان/ تهران
«ماه جان»/ مهتاب فرهادی/ شهرکرد
«نیان»/ حسین جمشیدی/ تهران
«دو خط موازی»/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران
«کاش خانه ات پنجره نداشت/ محمدرضا خردمندان»/ تهران
«پاپابندری»/ بهمن رضایی/ تهران
«میناب منفی بیست»/ سید سجاد حسینی/ میناب
«آناتومی یک شب»/ امیرحسین مرزبان/ تهران
«پشت چراغ قرمز»/ مهدی باقری/ تهران
«غیرنظامی»/ مجتبی عمارلو و صدرا سیاح/ تهران
«خانه هنوز اینجاست»/ مهدی رشوند/ تهران
«باران»/ الهه مهرافروز/ کرمانشاه
«ماهی قرمز»/ تی یام یابنده/ تهران
و آثار راه یافته از دومین پویش «وطن به روایت من» به شرح زیر و بدون اولویت است:
«در انتهای امواج» / حسین زحمتکش / رشت
«آیلین» / آرمین حجازی / مشگینشهر
«در میان دو نگاه» / فرزانه سلیمانیان / مشهد
«تا آسمان» / ابوالفضل ساعی مهربانی / تهران
«میان دو جهان» /حانیه خیری/ قم
«دا هیچی نیست» / امیرمحسن پورمحی آبادی/ کرمان
«روایت کیانا» / امیر اطهر سهیلی/ مشهد
«ساخت آمریکا»/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد
«پنجره» / امیر اطهر سهیلی/ مشهد
«ایل مرد» / محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز
«۰۹:۴۰ »/ پردیس عزیزی/ تهران
«نقطه صفر»/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده
«برای حلما»/ محمد زارع و رعنا واعظی / تبریز
«برج سفید»/ امیررضا دهقانی/ تهران
گفتنی است این آثار به صورت مجزا از دیگر بخشها داوری و به اثر برگزیده جایزه «وطن به روایت من» اهدا می شود.
همچنین آثار راهیافته به این بخش، با محوریت موضوع جنگ و تبعات آن تولید شدهاند و پرداخت آنها محدود به یک رویداد یا مقطع زمانی مشخص نیست؛ از این رو، «وطن به روایت من» طیفی از روایتها و نگاههای فیلمسازان به مفهوم جنگ و تأثیرات آن را دربرمیگیرد و صرفاً به جنگهای ۱۲ روزه و رمضان سال اخیر در ایران اختصاص ندارد.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.