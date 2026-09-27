باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست فیلم های راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» را به شرح زیر و بدون اولویت منتشر کرد:

«نفس آخر»/مهدی محمودی/ تهران

«سرخ بین »/ سیدهادی مهدوی/ تهران

«شکارچی»/ امیرحسین مهماندوست/ کرج

«ژیوان»/ مهسا امیری/ اصفهان

«پیغام‌گیر»/ داود صبوری/ تهران

«همه چیز درباره رفتن»/ صابر الله دادیان/ تهران

«ماه جان»/ مهتاب فرهادی/ شهرکرد

«نیان»/ حسین جمشیدی/ تهران

«دو خط موازی»/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران

«کاش خانه ات پنجره نداشت/ محمدرضا خردمندان»/ تهران

«پاپابندری»/ بهمن رضایی/ تهران

«میناب منفی بیست»/ سید سجاد حسینی/ میناب

«آناتومی یک شب»/ امیرحسین مرزبان/ تهران

«پشت چراغ قرمز»/ مهدی باقری/ تهران

«غیرنظامی»/ مجتبی عمارلو و صدرا سیاح/ تهران

«خانه هنوز اینجاست»/ مهدی رشوند/ تهران

«باران»/ الهه مهرافروز/ کرمانشاه

«ماهی قرمز»/ تی یام یابنده/ تهران

و آثار راه یافته از دومین پویش «وطن به روایت من» به شرح زیر و بدون اولویت است:

«در انتهای امواج» / حسین زحمتکش / رشت

«آیلین» / آرمین حجازی / مشگین‌شهر

«در میان دو نگاه» / فرزانه سلیمانیان / مشهد

«تا آسمان» / ابوالفضل ساعی مهربانی / تهران

«میان دو جهان» /حانیه خیری/ قم

«دا هیچی نیست» / امیرمحسن پورمحی آبادی/ کرمان

«روایت کیانا» / امیر اطهر سهیلی/ مشهد

«ساخت آمریکا»/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد

«پنجره» / امیر اطهر سهیلی/ مشهد

«ایل مرد» / محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

«۰۹:۴۰ »/ پردیس عزیزی/ تهران

«نقطه صفر»/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده

«برای حلما»/ محمد زارع و رعنا واعظی / تبریز

«برج سفید»/ امیررضا دهقانی/ تهران

گفتنی است این آثار به صورت مجزا از دیگر بخش‌ها داوری و به اثر برگزیده جایزه «وطن به روایت من» اهدا می شود.

همچنین آثار راه‌یافته به این بخش، با محوریت موضوع جنگ و تبعات آن تولید شده‌اند و پرداخت آن‌ها محدود به یک رویداد یا مقطع زمانی مشخص نیست؛ از این رو، «وطن به روایت من» طیفی از روایت‌ها و نگاه‌های فیلمسازان به مفهوم جنگ و تأثیرات آن را دربرمی‌گیرد و صرفاً به جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان سال اخیر در ایران اختصاص ندارد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.