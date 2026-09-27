باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره جشنواره ملی سرباز ایرانی به یاد ایرانیترین سرباز «سیدالشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی» در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد.
امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» فرمانده نیروی زمینی ارتش با تبریک هفته دفاع مقدس، این هفته را یادآور ایثارگریها، ازخودگذشتگیها و جانفشانیهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس دانست و آن را هفته دفاع از مجد و عظمت اسلام عنوان کرد.
وی با خیرمقدم به خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، خانواده مکرم شهید امیر سپهبد موسوی و همرزمان او، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، بزرگداشت مقام والای شهید امیر سپهبد موسوی و گفتمانسازی پیرامون سرباز ایرانی است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: شهید موسوی با ویژگیهایی همچون ایمان، اخلاص، تعهد، تقوا، تخصص، ایثارگری، ولایتمداری، مسئولیتپذیری، مدیریت جهادی و انقلابی و اخلاق اسلامی، میتواند بهترین الگو برای نظامیان نسل حاضر و نسلهای آینده، بهویژه دانشجویان و فرماندهان آینده ارتش و نیروهای مسلح باشد.
امیر جهانشاهی ابراز امیدواری کرد: همه ما ادامهدهنده راه شهدای بزرگوار، بهویژه شهید سپهبد موسوی باشیم و با شهدا محشور شویم.
جشنواره ملی سرباز ایرانی با هدف گرامیداشت مقام سرباز و تجلیل از جایگاه والای خدمت مقدس سربازی با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر دریادار «فرامرز بمانی» جانشین نیروی دریایی ارتش، امیر «مسعود جعفری» معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ دوم امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش، امیر «سیدحسن ابوترابی» معاون روابط عمومی و رسانه ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرزند شهید سپهبد موسوی و جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح، مسئولان کشوری و خانواده معظم سپهبد شهید موسوی برگزار شد.
در این مراسم از جمعی از خانواده معظم شهدا و برگزیدگان نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی تقدیر به عمل آمد.
منبع: ایرنا