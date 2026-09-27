باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، با اشاره به سابقه تشکیل سپاه و بسیج، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و بسیج نیز به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد؛ نهادهایی که در کنار ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای انتظامی، مسئولیت دفاع و پاسداری از کشور و ارزشهای انقلاب را بر عهده دارند.
دفاع مقدس؛ روایتی که هنوز ادامه دارد
وی با اشاره به برگزاری چهلوششمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه فرهنگی است که در طول سالهای گذشته در عرصههای مختلف خود را نشان داده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف در برابر تهدیدها ایستادگی کرده است، افزود: مردم ایران در سختترین شرایط نشان دادهاند که نسبت به سرنوشت کشور خود حساس هستند و برای دفاع از امنیت و استقلال ایران در میدان حضور دارند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت کشور، تصریح کرد: امنیت زمانی پایدار خواهد بود که مردم در کنار نیروهای مسلح و دستگاههای مسئول حضور داشته باشند و تجربه دفاع مقدس نیز نشان داد که حضور مردم یکی از مهمترین عوامل عبور کشور از بحرانهاست.
لرستان؛ سرزمین ایستادگی و وفاداری
در ادامه این برنامه، بر نقش مردم لرستان در دوران دفاع مقدس تأکید شد؛ استانی که در طول سالهای جنگ تحمیلی شمار زیادی از رزمندگان، سرداران و شهدای خود را تقدیم دفاع از ایران کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای مردم لرستان و قوم لر گفت: مردم لر در طول تاریخ به صداقت، شجاعت، وفاداری و پایبندی به اعتقادات دینی شناخته شدهاند و این ویژگیها در دوران دفاع مقدس نیز به شکل برجستهای نمایان شد.
وی همچنین با اشاره به مبارزات تاریخی مردم لرستان و بختیاری در برابر استبداد، از شخصیتهایی همچون علیمردانخان و مادر وی یاد کرد و نقش خانواده و بهویژه مادران را در شکلگیری شخصیتهای مبارز و اثرگذار مورد توجه قرار داد.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، تبیین مفهوم «سنگر» در روزگار امروز بود.
در این برنامه تأکید شد که اگر در دوران دفاع مقدس سنگرهای خاکی و خطوط مقدم، میدان اصلی دفاع از کشور بود، امروز سنگرهای دیگری در برابر مردم و مسئولان قرار دارد؛ سنگرهایی همچون خدمت به مردم، تولید، علم و دانش، فرهنگ، حفظ وحدت، مقابله با مشکلات و امیدآفرینی.
بر این اساس، هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی یک فرهنگ دانسته شد؛ فرهنگی که بر مسئولیتپذیری، ایستادگی و تلاش برای ساختن آینده کشور تأکید دارد.
چرا جنگ تحمیلی به «دفاع مقدس» تبدیل شد؟
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم دفاع مقدس اظهار کرد: جنگ ذاتاً پدیدهای ویرانگر است و آثار انسانی و اقتصادی سنگینی بر جای میگذارد، اما آنچه جنگ تحمیلی علیه ایران را به «دفاع مقدس» تبدیل کرد، نحوه ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز بود.
وی با اشاره به تاریخ معاصر ایران و تجربه دخالت قدرتهای خارجی در کشور، بر اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، با وجود فشارهای گسترده و تقدیم شمار زیادی از شهدا، جانبازان و آزادگان، حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد.
وی همچنین از خانوادههایی یاد کرد که سالها چشمانتظار بازگشت پیکر فرزندان خود ماندهاند و گفت: همچنان خانوادههایی وجود دارند که عزیزانشان در شمار شهدای مفقودالاثر هستند و چشمانتظار بازگشت پیکرهای آنان هستند.
یکی از بخشهای تأثیرگذار این گفتوگو به نقش مادران شهدا اختصاص داشت؛ مادرانی که فرزندان خود را راهی میدان دفاع کردند و بسیاری از آنان پس از شهادت فرزندانشان نیز با صبر و استقامت به مسیر خود ادامه دادند.
وی با تشبیه دفاع مقدس به فرهنگ عاشورا، گفت: صبر مادران شهدا یکی از جلوههای برجسته فرهنگ ایثار و شهادت است و این خانوادهها با رفتار و سخنان خود درسهای بزرگی به جامعه دادهاند.
وی افزود: در لرستان خانوادههایی وجود دارند که چندین شهید تقدیم انقلاب و کشور کردهاند و صبر و استقامت این خانوادهها یکی از جلوههای ماندگار فرهنگ دفاع مقدس است.
به گفته وی، حتی بازگشت یک پیکر شهید پس از سالها میتواند جامعهای را تحت تأثیر قرار دهد و خاطره دفاع مقدس را برای نسلهای مختلف زنده نگه دارد.
فرماندهانی که در کنار مردم ایستادند
وی در ادامه سخنان خود به ویژگی فرماندهان دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: فرماندهی در فرهنگ دفاع مقدس به معنای قرار گرفتن در کنار نیروها و حضور در میدان بود، نه صرفاً صدور دستور از فاصلهای امن.
وی با اشاره به خاطراتی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، بر روحیه ایثار و مسئولیتپذیری آنان تأکید کرد و افزود: فرماندهان واقعی کسانی بودند که خود در خط مقدم حضور داشتند و نیروهایشان را به کاری دعوت نمیکردند که خودشان حاضر به انجام آن نباشند.
از دفاع نظامی تا اقتصاد و تولید
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزههای علمی و فناورانه، بر ضرورت استفاده از توان مردم در حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
وی گفت: همانگونه که مردم و جوانان ایرانی در عرصههایی مانند فناوری، صنایع دفاعی، نانوتکنولوژی، لیزر و دیگر حوزههای علمی توانمندی خود را نشان دادهاند، میتوان از همین ظرفیت در حوزه اقتصاد و حل مشکلات معیشتی نیز استفاده کرد.
وی، مردم را سرمایه اصلی کشور دانست و اظهار کرد: هر جا ظرفیتهای مردم به میدان آمده، اتفاقات مهمی رقم خورده است و باید از این ظرفیت در عرصههای مختلف استفاده کرد.
۵۰ عنوان و بیش از یک هزار برنامه در هفته دفاع مقدس لرستان
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در استان لرستان گفت: امسال در مجموع ۵۰ عنوان و یک هزار و ۹۹ برنامه متنوع برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان پیشبینی شده است.
وی همچنین به فعالیتهای سازندگی و طرحهای مرتبط با مدیریت آب اشاره کرد و افزود: سپاه، بسیج سازندگی، قرارگاه امام حسن (ع) و مجموعه مسئولان استان در این زمینه همکاری دارند و طرحهای مختلفی در حال اجراست.
وی از مردم خواست برای مشاهده بخشی از این فعالیتها از برنامههای اجراشده در شهرستان کوهدشت بازدید کنند.
در پایان این برنامه تأکید شد که هفته دفاع مقدس نباید تنها به مرور خاطرات گذشته محدود شود؛ بلکه این مناسبت میتواند فرصتی برای بازخوانی مسئولیتهای امروز جامعه باشد.
اگر نسل گذشته در سنگرهای جبهه برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور ایستاد، نسل امروز نیز در برابر مسئولیتهایی همچون تولید، علم، اقتصاد، فرهنگ، خدمت به مردم، حفظ وحدت و امیدآفرینی مسئول است.
وی نیز در جمعبندی سخنان خود، سه محور را به عنوان رسالت امروز مطرح کرد: خدامحوری، تکلیفگرایی و ولایتمداری.
هفته دفاع مقدس در لرستان، از این منظر، تنها یادآوری روزهای جنگ نیست؛ روایتی است از مردمی که در روزهای سخت ایستادند، خانوادههایی که عزیزترین سرمایه خود را تقدیم کردند و نسلی که امروز باید میراث آن ایستادگی را در میدانهای جدید زندگی، خدمت و پیشرفت ادامه دهد.