باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشنواره سماق در روستای ژان + فیلم

نخستین جشنواره استانی سماق در روستای ژان شهرستان سروآباد، با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره استانی سماق در روستای ژان سروآباد برگزار شد.

در این جشنواره، علاوه بر معرفی سماق و فرآورده‌های آن، محصولات بومی و توانمندی‌های روستاییان نیز به نمایش درآمد.

 

مطالب مرتبط
جشنواره سماق در روستای ژان + فیلم
young journalists club

سمیرم، سرزمین فرصت‌های سرمایه گذاری + فیلم

جشنواره سماق در روستای ژان + فیلم
young journalists club

رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم

جشنواره سماق در روستای ژان + فیلم
young journalists club

نقش تاریخ بر چرم در روایت کارآفرین سمنانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha