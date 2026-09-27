باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر احمد زرکانی در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در محل دادسرای اهواز بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاریهای مشترک بین ۲ کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.
وی افزود: مبارزه با مواد مخدر نیازمند هماهنگی، اقدامات تخصصی، کار فنی و تبادل اطلاعات میان ۲ کشور است و باید مسیرهای قاچاق، شیوههای انتقال و شبکههای فعال در این حوزه بهصورت دقیق رصد و منهدم شوند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق با اشاره به برخورد جدی این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در عراق برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازاتهای سنگینی پیشبینی شده و رویکرد ما در این حوزه، برخورد قاطع با عناصر اصلی و شبکههای قاچاق است.
در ادامه این نشست دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر ضرورت تقویت تعاملات مشترک میان ۲ کشور در مقابله با قاچاق مواد مخدر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر عراق میتوانند با توسعه همکاریهای قضایی، انتظامی و فنی، مسیر برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و شبکههای سازمانیافته را موثرتر و هدفمندتر دنبال کنند.
امیر خلفیان با اشاره به اهمیت تبادل مستندات و ادله در پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر افزود: برای اثرگذاری بیشتر اقدامات مشترک، لازم است ادله، گزارشها و نتایج تحقیقات انجامشده از سوی مراجع عراق بهصورت مکتوب، مستند و از مسیر قضایی در اختیار دادستانی قرار گیرد تا امکان رسیدگی، تعقیب، شناسایی، دستگیری و تفهیم اتهام متهمان با اتقان بیشتری فراهم شود.
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: مکاتبات میان مقامات قضایی ۲ طرف، میتواند پشتوانهای محکم برای پیگیری پروندهها و اقدامات مشترک باشد و در این چارچوب، چنانچه مستندات و گزارشهای مرتبط از طریق دادستان بصره برای دادستانی مرکز خوزستان ارسال شود، روند همکاریها منسجمتر و دقیقتر دنبال خواهد شد.
خلفیان با بیان اینکه دادستانی مرکز خوزستان آمادگی کامل برای همکاری قضایی با طرف عراقی را دارد و تصریح کرد: این همکاری میتواند در ارتباط با استانهای همجوار از جمله بصره و العماره نیز دنبال شود و زمینهساز هماهنگی بیشتر میان پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان و عراق باشد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای فنی در شناسایی و رصد قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در مبارزه با مواد مخدر، استفاده از تجهیزات فنی، رصد ارتباطات، بررسی دادههای مرتبط، بهرهگیری از دوربینهای مداربسته و شناسایی مسیرهای مرتبط، تردد قاچاقچیان مواد مخدر نقش مهمی داشته باشد.
دادستان مرکز خوزستان ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر را یکی از راهکارهای مهم مبارزه با این پدیده دانست و بیان کرد: برخورد با منابع مالی و اقتصادی قاچاقچیان، اقدامی موثر و بازدارنده است و میتواند شبکههای قاچاق را با اختلال جدی مواجه کند و در این زمینه هیچگونه مماشاتی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد.
خلفیان تاکید کرد: دادستانی مرکز خوزستان برای اجرای اقدامات مشترک قضایی، تبادل اطلاعات، پیگیری مستندات و تقویت همکاریهای تخصصی با طرف عراقی آمادگی کامل دارد و این همکاریها میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت و مقابله موثر با قاچاق مواد مخدر در ۲ سوی مرز ایفا کند.