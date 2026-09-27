بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بابل به پرونده تخلف یک هزار و ۳۰۰ تن برنج به ارزش سه هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیارد ریال برای ثبت نکردن در سامانه جامعه انبارها رسیدگی کرد.
او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام اداره کل جهاد کشاورزی با توجه به اختلاف آمار در سامانه، و مغایرتهای موجود، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: ماموران نیروی انتظامی در گشت مشترک بازررسی از انبار واحد شالیکوبی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
منبع:تعزیرات حکومتی مازندران