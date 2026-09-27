باشگاه صنعت نفت در دوران تعطیلی لیگ برتر فوتبال درگیر حواشی مدیریتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه صنعت نفت آبادان در لیگ فصل جاری با چالش‌های مدیریتی زیادی همراه شده است که شاید نتایج ضعیف این تیم در زمین فوتبال را هم تحت الشعاع قرارداده است.

پس از استعفای موسوی مدیر عامل این باشگاه، هاشمی رئیس هیئت مدیره فردی را به مجموعه نفت آبادان اضافه کرد (م. و) تا تمامی امور باشگاه با تصمیم این فرد اجرایی شود و به تازگی حتی امور قرارداد‌ها و بحث‌های مالی را نیز به این فرد سپرده است در حالی که انتخاب سرپرست باشگاه پس از استعفای مدیر عامل باید در جلسه هیئت مدیره مصوب شود.

گفته می‌شود م.و در حال حاضر تمامی امور باشگاه را به صورت انفرادی و بدون هماهنگی با هیئت مدیره انجام می‌دهد و در روز‌های هواداران این تیم ریشه دار آبادانی نسبت به وضعیت این باشگاه تجمع‌های اعتراضی داشته‌اند.

جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس نیز چندی قبل در مورد آشفتگی این باشگاه مصاحبه انتقادی را انجام داد. او همچنین خطاب به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: از عظیمی‌فر انتظار می‌رفت فردی را در جایگاه ریاست هیأت مدیره باشگاه قرار دهد که از سابقه و تجربه مدیریتی قابل قبول در حوزه ورزش و به‌ویژه سطوح بالای قهرمانی برخوردار باشد. انتخاب و اصرار بر حضور افرادی با، سابقه و تجربه محدود برای هدایت باشگاه نفت آبادان، تصمیمی نیست که بتواند پاسخگوی انتظارات هواداران پرشور آبادانی و ظرفیت‌های این باشگاه باشد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: ضمنا در صورت تداوم شرایط موجود، موضوع را از وزیر نفت پیگیری خواهیم کرد و خواستار رسیدگی جدی به وضعیت مدیریتی باشگاه صنعت‌نفت آبادان هستیم.

شنیده می‌شود این فشار‌ها جواب داده است و هاشمی رئیس هیئت مدیره این تیم که عامل اصلی انتصاب م؛ و در این باشگاه به صورت غیر قانونی بوده است به زودی از این سمت برکنار می‌شود و فردی جدید جایگزین رئیس هیئت مدیره خواهد شد.

از طرفی در حال حاضر و تا معرفی رئیس هیئت مدیره جدید فرد منتصب از سوی هاشمی رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت اقداماتی را در باشگاه در بحث قرارداد‌ها و مالی انجام می‌دهد که احتمال زیاد در روز‌های آینده تبعاتی نیز برای این باشگاه به همراه خواهد داشت.

گفته می‌شود یکی از اعضای هیئت مدیره که مدعی شده بود باید یک جایگزین با کارایی بالاتر به جای او در هیئت مدیره بیاید به یکباره از فهرست رای دهی برای ابقا و یا عزل سرمربی کنار گذاشته شد و در مورد محمد نوری سرمربی این تیم با آراء ۲ بر ۲ (بدون رای عضو فوق) در حال حاضر ابقا شده است.

باید دید این اتفاق که پای وزارت و شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در آن باز است با پایان تعطیلی لیگ به اتمام می‌رسد یا صنعت نفت اینبار به جز زمین فوتبال چوب بی لیاقتی مدیریتی را در سطح مدیران نفتی غیر ورزشی را خواهد خورد و دوباره به لیگ پایین‌تر کوچ می‌کند.

برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، لیگ برتر فوتبال
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