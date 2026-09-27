باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی با عنوان «هجده سال نوری» با هدف تشریح برنامه‌ها و اهداف این کنگره با حضور حاج جواد حیدری مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت علیهم‌السلام و حجت‌الاسلام محسن حنیفی دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت (ع) در موزه عمارت کاظمی برگزار شد.

کنگره ملی شعر فاطمی از جمله رویداد‌های معتبر شعر آئینی کشور است، که با مشارکت گسترده شاعران برجسته و جوانان خوش‌ذوق برگزار می‌شود و امسال نیز با تأکید بر تداوم «هجده سال نوری» از روشنایی شعر فاطمی، بار دیگر محفل ستایش بانوی دو عالم خواهد بود.

مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت (ع) برگزاری این کنگره را در سه زبان فارسی، آذری و عربی عنوان کرد و گفت: اختتامیه هر سه بخش در استان‌های مختلف برگزار خواهد شد. بدین ترتیب، اختتامیه زبان فارسی در یکی از استان‌های کشور، اختتامیه زبان آذری در اردبیل و اختتامیه زبان عربی در خوزستان خواهد بود.

حیدری درباره زمان فراخوان این کنگره گفت: امروز فراخوان کنگره ملی «شعر فاطمی» اعلام و رونمایی از پوستر انجام خواهد شد. هر سال استقبال شاعران از این رویداد خوب است. ما امسال قصد داریم کنگره شعر فاطمی را گسترده‌تر برگزار کنیم. بدین ترتیب، برگزیدگان استانی داریم که از آنها تقدیر خواهیم کرد. علاوه‌بر آن، از شاعران نوقلم ۱۵ تا ۲۰ سال تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی درباره نحوه ارسال آثار و تقسیم‌بندی آن بر اساس استان مربوطه و محدوده سنی شرکت‌کنندگان افزود: نحوه ارسال آثار طبق تقسیم‌بندی استان‌ها و محدوده سنی خواهد بود. آثار شاعران ۱۵ تا ۲۰ سال جدا از سایر شاعران داوری خواهد شد. دلیل این موضوع توجه به نوقلمان بود؛ اینکه قلم آنها در کنار زبردستان این حوزه دیده شود و ما سعی کردیم به طور جداگانه آثار آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

حیدری به نقش ویژه رهبر شهید در گسترش فرهنگ و روضه فاطمی اشاره کرد و افزود: با توجه ویژه رهبر شهیدمان به روضه فاطمی، این فرهنگ در کشورمان به نسبت سایر کشور‌ها فراگیر شد؛ به نحوی که وهابیون می‌گفتند ما بیشتر از امام خمینی (ره) از آیت‌الله خامنه‌ای بدمان می‌آید؛ چون ایشان علم فاطمیه را بلند کردند.

در ادامه دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت (ع) از اختصاص بخش ویژه به چهاردهمین کنگره ملی «شعر فاطمی» خبر داد و گفت: ما هر سال بخش ویژه‌ای در کنگره شعر فاطمی داریم، که امسال این بخش به رهبر شهیدمان اختصاص یافته است. بخش ویژه امسال با عنوان «پرچمدار بزرگ فاطمیه» است.