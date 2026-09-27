سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان از تحویل یک قطعه لاک‌پشت مهمیزدار پس از مشاهده در محدوده شهرستان مسجدسلیمان و تماس دوستداران محیط زیست، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرید صالحی‌پور باورصاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان گفت: در پی تماس تلفنی دوستداران محیط زیست مبنی بر مشاهده یک قطعه لاک‌پشت در محدوده شهرستان، عوامل اداره در محل حاضر شدند و این گونه را تحویل گرفتند.

وی افزود: پس از انتقال لاک‌پشت به اداره حفاظت محیط زیست، معاینات اولیه و ارزیابی وضعیت جسمانی آن انجام شد و پس از اطمینان از سلامت کامل، این گونه در زیستگاه امن و مناسب رهاسازی خواهد شد.

صالحی‌پور با اشاره به اهمیت زیستی لاک‌پشت مهمیزدار گفت: این گونه با نام علمی Testudo graeca از خزندگان بومی مناطق خشک و نیمه‌خشک و زیستگاه‌های کوهپایه‌ای زاگرس است و به دلیل نقش آن در چرخه طبیعی و حفظ تعادل زیست‌بوم از اهمیت اکولوژیک برخوردار است.

وی ادامه داد: لاک‌پشت مهمیزدار از گیاهان خودرو تغذیه می‌کند و در جابه‌جایی و پراکنش بذر گیاهان نقش دارد و از این طریق به تداوم پوشش گیاهی و پایداری زیستگاه کمک می‌کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان با اشاره به وضعیت حفاظتی این گونه افزود: لاک‌پشت مهمیزدار در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در رده آسیب‌پذیر قرار دارد و مشمول مقررات حفاظتی ملی و بین‌المللی است، بنابراین زنده‌گیری، نگهداری در اسارت و تخریب زیستگاه آن ممنوع است و با موارد تخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

صالحی‌پور باورصاد از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده جانوران وحشی سرگردان یا مصدوم، از زنده‌گیری و جابه‌جایی خودسرانه آنها خودداری کنند و موضوع را برای امدادرسانی و اقدام تخصصی به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند موارد مربوط به حیات‌وحش و تخلفات زیست‌محیطی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند.

برچسب ها: کشف لاکپشت ، محیط زیست
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