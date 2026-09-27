مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس، از آغاز مرحله مقدماتی لیگ ملی کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در حلقه‌های کتابخوانی مساجد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین امیدی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس، از آغاز مرحله مقدماتی لیگ ملی کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در حلقه‌های کتابخوانی مساجد برگزار می‌شود.

او اظهار داشت: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، فرصتی برای پیوند میان کتابخانه‌ها و مساجد و تقویت جریان مطالعه در میان نسل‌های کودک و نوجوان است.

امیدی با بیان اینکه این رویداد از اواخر مردادماه و هم‌زمان با هفته جهانی مسجد آغاز شده است، افزود: این لیگ در سه مرحله برگزار می‌شود؛ مرحله مقدماتی از دوم مهرماه آغاز شده و تا ششم مهرماه ادامه خواهد داشت. برگزیدگان این مرحله به مسابقات استانی که نیمه مهرماه برگزار می‌شود راه خواهند یافت و مرحله نهایی و کشوری این لیگ نیز اواخر آبان‌ماه، هم‌زمان با هفته کتاب به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.

به گفته مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس، متقاضیان می‌توانند برای شرکت در آزمون به سامانه آموزش الکترونیک به نشانی lms.fahma.org مراجعه کنند.

امیدی در خصوص منابع انتخاب‌شده برای گروه‌های سنی مختلف توضیح داد: برای هر گروه سنی، دو عنوان کتاب در نظر گرفته شده است و گروه‌های شرکت‌کننده باید به‌صورت سه‌نفره در این رقابت حاضر شوند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس گفت: کودکان (۷ تا ۱۱ سال): کتاب‌های «سرداران ایران؛ آریوبرزن» (با محوریت اسطوره‌های ایرانی) و «کلوچه‌های خدا» (با موضوع آموزش مهربانی و شکرگزاری).کتاب‌های «تن‌تن و سندباد» (با محوریت تقویت اعتمادبه‌نفس) و «شازده کوچولو» (با موضوع مسئولیت‌پذیری).

او در پایان با اشاره به نقش جدید «حلقه‌های کتابخوانی» در کنار کتابداران، ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند ضمن ترغیب بچه‌های مسجد به مطالعه، فرهنگ کتاب‌خوانی را در سطح محلات نهادینه کند.

منبع: کانون مساجد فارس

برچسب ها: لیگ ملی ، کتابخوانی ، مسجد ، کتابخانه ، کانون مساجد فارس
خبرهای مرتبط
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در فارس با حضور ۹۶۵ هزار دانش‌آموز
روایتگری حماسه‌های دفاع مقدس با تمرکز بر نسل جدید در شیراز
هفته گردشگری شیراز؛ فرصتی برای تجلیل از حافظان بافت تاریخی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استان بی ساحلی که قطب خاویار شد
از کشف قاچاق تا دستگیری متهمان فضای مجازی
آخرین اخبار
از کشف قاچاق تا دستگیری متهمان فضای مجازی
استان بی ساحلی که قطب خاویار شد
دفاع مقدس دانشگاه ایمان، خودباوری و خلاقیت بود
نصب و راه‌اندازی ۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در فارس
یک فوتی و یک مصدوم بر اثر اصابت صاعقه در داراب
۱۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز جمع‌آوری شد
جلوگیری از ریزش اشتغال در اولویت فارس/ظرفیت‌های روستایی به بازار متصل می‌شود
هشت روستای فارس پایلوت «دهکده مشاغل» می‌شوند
فارس آماده جهش در انرژی خورشیدی/سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی پاک
اجرای قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ اصفهان نباید به بیکاری کارگران دوکوهک منجر شود
بلاتکلیفی ۲۰ هزار واحد مسکونی در صدرا؛ خانه‌هایی که سند ندارند
خطر حوادث در شیراز ۱۲ درصد کمتر به صدا درآمد
رونمایی از سنگ مزار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)؛ حاصل ۱۴ ماه حجاری دستی
آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش از مسیر کنکور سراسری در فارس