باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین امیدی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس، از آغاز مرحله مقدماتی لیگ ملی کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در حلقه‌های کتابخوانی مساجد برگزار می‌شود.

او اظهار داشت: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، فرصتی برای پیوند میان کتابخانه‌ها و مساجد و تقویت جریان مطالعه در میان نسل‌های کودک و نوجوان است.

امیدی با بیان اینکه این رویداد از اواخر مردادماه و هم‌زمان با هفته جهانی مسجد آغاز شده است، افزود: این لیگ در سه مرحله برگزار می‌شود؛ مرحله مقدماتی از دوم مهرماه آغاز شده و تا ششم مهرماه ادامه خواهد داشت. برگزیدگان این مرحله به مسابقات استانی که نیمه مهرماه برگزار می‌شود راه خواهند یافت و مرحله نهایی و کشوری این لیگ نیز اواخر آبان‌ماه، هم‌زمان با هفته کتاب به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.

به گفته مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس، متقاضیان می‌توانند برای شرکت در آزمون به سامانه آموزش الکترونیک به نشانی lms.fahma.org مراجعه کنند.

امیدی در خصوص منابع انتخاب‌شده برای گروه‌های سنی مختلف توضیح داد: برای هر گروه سنی، دو عنوان کتاب در نظر گرفته شده است و گروه‌های شرکت‌کننده باید به‌صورت سه‌نفره در این رقابت حاضر شوند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس گفت: کودکان (۷ تا ۱۱ سال): کتاب‌های «سرداران ایران؛ آریوبرزن» (با محوریت اسطوره‌های ایرانی) و «کلوچه‌های خدا» (با موضوع آموزش مهربانی و شکرگزاری).کتاب‌های «تن‌تن و سندباد» (با محوریت تقویت اعتمادبه‌نفس) و «شازده کوچولو» (با موضوع مسئولیت‌پذیری).

او در پایان با اشاره به نقش جدید «حلقه‌های کتابخوانی» در کنار کتابداران، ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند ضمن ترغیب بچه‌های مسجد به مطالعه، فرهنگ کتاب‌خوانی را در سطح محلات نهادینه کند.

منبع: کانون مساجد فارس