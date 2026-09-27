سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در سمت خود ابقا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نظر هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در سمت خود ابقا شد.

باشگاه صنعت نفت آبادان در حالی این تصمیم را گرفت که پس از حذف رای یکی از اعضای هیئت مدیره که خواهان جدایی بود آراء اعضا به عدد ۴ رسید و ابقا و برکناری به رای مساوی ۲ بر ۲ رسید، اما در نهایت محمد نوری در سمت خود باقی ماند و البته این تا زمانی است که رئیس جدید هیئت مدیره به باشگاه اضافه شود ودر آنصورت شاید تصمیم جدیدی در مورد سرمربیگری این تیم گرفته شود.

به نظر می‌رسد شروع لیگ برتر فوتبال پس از تعطیلات فیفا دی و نتایج محمد نوری در ماندن یا رفتن وی تاثیر زیادی خواهد داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
فخرالدینی:
وضعیت صنعت نفت از لحاظ مالی و ساختاری مطلوب نیست
صنعت نفت - چادر ملو اردکان؛ نبرد قعر نشین‌ها در آبادان
از انتصاب غیر قانونی سرپرست مدیر عاملی صنعت نفت آبادان تا برکناری رئیس هیئت مدیره 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران- روسیه؛ شاگردان قلعه نویی به دنبال طلسم شکنی در کازان
رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
آخرین اخبار
ایران- روسیه؛ شاگردان قلعه نویی به دنبال طلسم شکنی در کازان
رونمایی از ۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید/ افشین قطبی شانس بیشتری دارد
استقلال با ترکیب آشنا مقابل تراکتور؛ بختیاری‌زاده به دنبال حفظ ثبات
پاداش ۳۶ میلیاردی کبدی واریز شد
بهداد سلیمی: انگار خودم مدال گرفتم/ مردم دعا کنند فردا هم وزنه برداری طلایی شود
مذاکره استقلال با چند بازیکن برای تمدید قرارداد؛ رزاقی‌نیا در اولویت
بلاتکلیفی نیمکت مدیریتی استقلال ادامه دارد
فدراسیون فوتبال در ناکامی تیم ملی امید مقصر است/ بازیکنان سن بالا به تیم ملی چسبیده‌اند
احترام نظامی قهرمان وزنه برداری آسیا به پرچم و سرود ایران+ فیلم
یزدان‌خواه: شکست چین مسیر صعود را سخت کرد
نمایندگان دوی ایران به خط پایان نرسیدند
طلای هشتم به وزنه‌برداری رسید/ عالی‌پور رکورد مجموع جهان را شکست
سرمربی خارجی برای تیم ملی امید بهتر است یا داخلی؟ + فیلم
تداوم صدرنشینی تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل تایلند
پدل ایران امارات را شکست داد
دومین نورم WGM به ملیکا محمدی رسید
جوادی در وزنه‌برداری پنجم شد
شوکتوف با دوپینگ موقتاً تعلیق شد
پیروزی واترپلوی ایران در مقابل کره جنوبی
احمدزاده در کوراش به مدال نقره رسید
عالمیان: روی سکو رفتن در آسیا مثل قهرمانی جهان است
صعود بیتا عاشق‌زاده به مرحله یک چهارم نهایی کامپوند بانوان
فلاح: همه بازیکنان تیم ملی فوتبال در شکست سهیم هستند
درآمد ۳۷ میلیاردی پرسپولیس در شهریورماه
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز ششم مهر اعلام شد+عکس
افشای مدرک جدید پرسپولیس علیه یاسر آسانی
مربی خارجی به جای قلعه نویی بیاورند/ مهدی تاج فرار رو به جلو می‌کند
نوشاد عالمیان با شکست مقابل نفر اول دنیا برنزی شد
دست هانیه رستمیان به مدال تپانچه ۲۵ متر نرسید