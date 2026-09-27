باشگاه خبرنگاران جوان - با نظر هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در سمت خود ابقا شد.

باشگاه صنعت نفت آبادان در حالی این تصمیم را گرفت که پس از حذف رای یکی از اعضای هیئت مدیره که خواهان جدایی بود آراء اعضا به عدد ۴ رسید و ابقا و برکناری به رای مساوی ۲ بر ۲ رسید، اما در نهایت محمد نوری در سمت خود باقی ماند و البته این تا زمانی است که رئیس جدید هیئت مدیره به باشگاه اضافه شود ودر آنصورت شاید تصمیم جدیدی در مورد سرمربیگری این تیم گرفته شود.

به نظر می‌رسد شروع لیگ برتر فوتبال پس از تعطیلات فیفا دی و نتایج محمد نوری در ماندن یا رفتن وی تاثیر زیادی خواهد داشت.