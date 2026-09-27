باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: ساعت ۷:۰۱ روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر برخورد زنجیرهای پنج دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیون به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد و بلافاصله تیمهای امداد و نجات جادهای به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: این حادثه در محدوده آباسک محور هراز و در پی برخورد خودروهای ساینا، تیبا، بسترن، بیامو،امویام و یک دستگاه کامیون رخ داد و نجاتگران پایگاههای امداد و نجات جادهای پلور، کهرود و گزنک شهرستان آمل به همراه ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات در محل حادثه حضور یافتند.
فخاری اشرفی ادامه داد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که یک خانم باردار نیز در میان آنان حضور داشت. ۴ مصدوم توسط هلالاحمر و سایر مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به منطقه شنگلده منتقل شدند و در ادامه، مصدومان با ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و بالگرد به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل اعزام شدند.