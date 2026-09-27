برخورد پنج خودروی سواری و یک دستگاه کامیون در محدوده آب‌اسک محور هراز، ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر از آنان خانم باردار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: ساعت ۷:۰۱ روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر برخورد زنجیره‌ای پنج دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیون به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه در محدوده آب‌اسک محور هراز و در پی برخورد خودرو‌های ساینا، تیبا، بسترن، بی‌ام‌و،‌ام‌وی‌ام و یک دستگاه کامیون رخ داد و نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای پلور، کهرود و گزنک شهرستان آمل به همراه ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات در محل حادثه حضور یافتند.

فخاری اشرفی ادامه داد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که یک خانم باردار نیز در میان آنان حضور داشت. ۴ مصدوم توسط هلال‌احمر و سایر مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به منطقه شنگلده منتقل شدند و در ادامه، مصدومان با ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و بالگرد به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل اعزام شدند.

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، حوادث رانندگی
خبرهای مرتبط
تصادف زنجیره‌ای در بهشهر با ۱۰ زخمی + فیلم
۴ زخمی در یک تصادف ، رد شایعه سرباز بودن همه زخمی ها
لغزندگی جاده عامل تصادف زنجیره‌ای در بهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
رسیدگی به پرونده قاچاق کالای دخانی در سوادکوه
هشدار مدیریت بحران مازندران درباره مواج شدن دریا
ضرورت نظارت سخت‌گیرانه در فرآیند واگذاری زمین‌ها
مقاوم بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتبال زیر ۱۰ سال بابلسر
یک بام و دوهوای پاییزی در مازندران