باشگاه خبرنگاران جوان - حمید فضایلی افزود: استان اردبیل یک هزار و ۷۴۳ روستا دارد که از این تعداد یک هزار و ۲۳ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب است و طبق آمارهای رسمی حدود ۸۰۰ روستای دچار تنش آبی است و ۳۰۰ مورد از آنها در شمال استان قرار دارد.
او اظهار داشت: با وجود بارش ۳۲۳ میلیمتری و افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، همچنان با کاهش پنج درصدی نسبت به دوره بلندمدت مواجه هستیم.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: ۱۰ سد مخزنی بزرگ و ۴۲ سد مخزنی کوچک در استان اردبیل احداث شده است که از ۵۸۳ میلیون مترمکعب ظرفیت سدهای استان، فقط ۱۹۶ میلیون مترمکعب ذخیره شده و این وضعیت نیازمند مدیریت هوشمندانه مصرف است.
او در خصوص سدهای تأثیرگذار شمال استان اردبیل نیز اظهار کرد: در حالی که ذخایر سد خداآفرین ۳۸ درصد رشد داشته، سد ارس با کاهش ۹ درصدی ذخایر نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو است.
فضایلی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود و توسعه بیضابطه سطح زیرکشت و ترویج کشت دوم، هیچ توجیهی در شرایط فعلی ندارد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل تاکید کرد: کشاورزان باید از روشهای نوین آبیاری استفاده و نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام کنند.
ضرورت اصلاح الگوی کشت و صرفه جویی
از سوی دیگر با توجه به افزایش چهار درصدی مصرف آب آشامیدنی در تابستان به دلیل گرمای هوا و رسیدن مصرف لحظهای به ۲ هزار لیتر در ثانیه، مسئولان استان اردبیل بر اجرای دقیق اطلس اصلاح الگوی کشت تأکید دارند.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تغییر ترکیب کشت پاییزه و بهاره در شمال اردبیل که به نسبت ۶۸ به ۳۲ رسیده، تاکنون حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب به همراه داشته است.
همچنین با تجهیز بیش از ۹۰ درصد مزارع سیبزمینی به آبیاری نوین، توسعه این سامانهها در اراضی گندم نیز به عنوان یکی از اولویتهای حیاتی در دستور کار قرار دارد.
مهدی مرادجو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز بر صرفه جویی در مصرف آب تاکید و بیان کرد: شهروندان از مصرف بیرویه آب خودداری کنند تا با قطعی و افت فشار روبهرو نشویم.
او افزود: در شرایطی که تنش آبی، استان را تهدید میکند کوچکترین بیتوجهی در مصرف میتواند زمینهساز بحران در تأمین پایدار آب آشامیدنی شود.
مرادجو با بیان اینکه آب، نعمتی حیاتی و غیرقابل جایگزین است، افزود: صرفهجویی در مصرف آب تنها یک توصیه ساده نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ آرامش و پایداری خدماترسانی به شهروندان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با اشاره به نقش مهم دستگاههای اجرایی، رسانهها و فضای مجازی در فرهنگسازی عمومی اظهار کرد: تحقق الگوی صحیح مصرف آب، بدون مشارکت همهجانبه امکانپذیر نیست.
او گفت: انتظار میرود همه نهادها با احساس مسئولیت اجتماعی، در اطلاعرسانی و آموزش روشهای درست مصرف آب همکاری کنند.