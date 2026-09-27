باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه به دستور وزیر جنگ این رژیم، محدودیتهای گستردهای را در کرانه باختری اشغالی اعمال کرد و گذرگاه های این منطقه را به مدت یک هفته، همزمان با عید یهودی سوکوت بست.
همزمان، محدودیتهای تردد در اطراف رامالله نیز تشدید شده است. پیشتر خبرگزاری وفا گزارش داده بود که ورودیهای ترمسعیا، عابود، نبی صالح، عطره و الطیبه بسته شده و در یبرود، عین سینیا و جبع نیز ایستهای بازرسی ایجاد شده است. نیروهای اسرائیلی در این نقاط خودروها را بازرسی و فلسطینیان را برای بررسی هویت متوقف میکنند.
وفا اعلام کرده است این اقدامات رفتوآمد فلسطینیان و دسترسی آنها به اماکن مقدس را محدود کرده است.
این محدودیتها ساعاتی پس از آن اعمال شد که بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از این رژیم خواست در کرانه باختری «وارد جنگ شود» و عملیات نظامی مشابه آنچه در غزه انجام داده است، در این منطقه نیز اجرا کند.
منبع: الجزیره