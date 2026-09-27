باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان گفت: حضور و همراهی بزرگان برای ما اهمیت فراوانی دارد و به محضر همه شهدا و خانواده‌های معظم آنان ادای احترام می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا و سخنان مطرح‌شده در این مراسم اظهار کرد: روایت‌ها و توصیف‌هایی که از شهدا بیان می‌شود، برخاسته از شناخت و معرفتی عمیق نسبت به شهادت است. ملت ایران به این نگاه و باور افتخار می‌کند.

کاظمی با خطاب قرار دادن معلمان و دانشجومعلمان، آنان را امید آموزش‌وپرورش خواند و گفت: آرزو دارم معلمانی شایسته برای نظام تعلیم‌وتربیت باشید؛ همه امید آموزش‌وپرورش به شماست.

وزیر آموزش‌وپرورش با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان افزود: تأکید ایشان بر اینکه دانشگاه فرهنگیان «مرکز ثقل نظام تعلیم‌وتربیت» باشد، نشان‌دهنده جایگاه مهم این دانشگاه و نقش بنیادین معلمان در آینده کشور است.

وی همچنین به پیام‌های رهبر انقلاب درباره اهمیت فرهنگ و تعلیم‌وتربیت اشاره کرد و گفت: تأکید بر علم‌آموزی، دانایی، اخلاق و تقوا باید در صدر برنامه‌ها و اقدامات آموزش‌وپرورش قرار گیرد. ما نیز در برنامه‌ریزی‌های خود این توصیه‌ها را سرلوحه کار قرار داده‌ایم.

کاظمی برای معلمان و دانشجومعلمان آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تقویت جایگاه علم، اخلاق و تربیت در نظام آموزشی کشور تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش، با تأکید بر جایگاه ویژه معلم در نظام تعلیم‌وتربیت، اظهار داشت: وظیفه معلم تنها انتقال دانش و اطلاعات نیست؛ اگر هدف صرفاً آموزش علمی باشد، این امر در دانشگاه‌های تخصصی بهتر انجام می‌شود، اما معلم در کلاس درس، مفاهیمی همچون وجدان، عدالت، همدلی و مهربانی را تدریس کرده و این ارزش‌ها را در شخصیت دانش‌آموز نهادینه می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت صحیح نسل آینده، افزود: ما باید بر این باور باشیم که ساختن انسان، نیازمند آموزشِ رفتارهای انسانی و اخلاقی در کنار دانش است تا دانش‌آموزان به شخصیت‌های شایسته تبدیل شوند.

کاظمی در پایان با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان، بر ضرورت توجه ویژه اساتید به جنبه‌های تربیتی دانشجویان تأکید کرد و گفت: باید با تمام توان و از تمامی فرصت‌ها برای ارتقای سطح معرفت و تربیت معلمان استفاده کنیم تا بتوانیم مسیر رهبری و شهدا را در تربیت نسل‌های آینده ادامه دهیم.