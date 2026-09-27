تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در مرحله یک هشتم نهایی بازی های آسیایی ناگویا به مصاف ژاپن و قزاقستان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شده است و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های قطر (شریف – تیجان) و عمان (مازن – هود) از گروه یک، چین (جایکسین-ژو) و ویتنام (هوانگ-توی انگوین) از گروه دوم، اندونزی (صوفیان-بیتانگ) و ویتنام (توان انگوین-ویت) از گروه سه، تایلند (پوراوید-پیتاک) و قطر (الکر-ایهاب) از گروه چهار، قزاقستان (بوگاتو-گورین) و اندونزی (فیروز-امام) از گروه پنج، ایران (پورعسگری-آقاجانی) و تایلند (نتیتورن-واچیراویت) از گروه شش، چین (جینگیانگ-وانگ) و ژاپن (گوتسو-تاچیا) از گروه هفت و ژاپن (کوروساوا-میزوماوی) و ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) از گروه هشت با کسب رتبه‌های اول و دوم به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر صعود کردند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، برنامه مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به وقت تهران به قرار زیر است:

سه شنبه هفتم مهرماه

ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) – قزاقستان (بوگاتو-گورین)

ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد؛ قطر (شریف – تیجان) – ویتنام (توان انگوین-ویت)

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران (پورعسگری-آقاجانی) – ژاپن (گوتسو-تاچیا)

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ تایلند (نتیتورن-واچیراویت) – تایلند (پوراوید-پیتاک)

ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح؛ اندونزی (صوفیان-بیتانگ) – عمان (مازن – هود)

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ قطر (الکر-ایهاب) – چین (جینگیانگ-وانگ) 

ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح؛ ژاپن – ویتنام (هوانگ-توی انگوین)

ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح؛ اندونزی (فیروز-امام) – چین (جایکسین-ژو)

گفتنی است تیم ملی ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) در صورت پیروزی برابر قزاقستان مقابل برنده بازی دو تیم تایلند قرار می‌گیرد. همچنین تیم ایران (پورعسگری و آقاجانی) در صورت پیروزی مقابل ژاپن به برنده بازی قطر و ویتنام مصاف خواهد داد. ملی پوشان کشورمان در صورت شکست حریفان در مرحله یک چهارم نهایی، حریف یکدیگر در مرحله نیمه نهایی خواهند شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.

برچسب ها: تیم والیبال ساحلی ، فدراسیون والیبال ، بازی‌های آسیایی
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