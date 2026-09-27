مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: دارندگان کارت آمایش مرحله ۱۹ با مراجعه به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی، نسبت به به‌روزرسانی کارت آمایش خود اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش مرحله ۱۹ که اعتبار کارت آنان تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ است، درخواست کرد با مراجعه به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی، نسبت به به‌روزرسانی کارت آمایش خود اقدام کنند.

او با اشاره به فرآیند به‌روزرسانی کارت‌های آمایش اظهار کرد: همه اتباع افغانستانی مشمول طرح آمایش که دارای کارت آمایش مرحله ۱۹ با اعتبار پایان خردادماه ۱۴۰۵ هستند، لازم است در مهلت مقرر با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه کرده و مراحل به‌روزرسانی کارت خود را انجام دهند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: به‌روزرسانی کارت آمایش، شرط استمرار بهره‌مندی از خدمات قانونی از جمله خدمات درمانی و سایر خدمات پیش‌بینی‌شده برای اتباع خارجی دارای اقامت قانونی است.

او با تأکید بر ضرورت مراجعه به‌موقع مشمولان گفت: از همه دارندگان کارت آمایش مرحله ۱۹ درخواست می‌شود برای جلوگیری از ازدحام در روز‌های پایانی و تسریع در روند ارائه خدمات، در اولین فرصت به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه و نسبت به انجام مراحل به‌روزرسانی کارت خود اقدام کنند.

احمدی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره مدارک مورد نیاز و سایر جزئیات فرآیند از طریق مراجع رسمی و دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به این دفاتر مراجعه کنند.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس

برچسب ها: کارت آمایش ، اتباع خارجی
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