باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پلیس گلاسترشر انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد چند مرد را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره بازداشت کرده است. این بازداشتها پس از افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه هوایی فایرفورد، که مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا قرار دارد، انجام شده است.
به گزارش اسکاینیوز، پلیس گلاسترشر اعلام کرد تیم تخصصی خنثیسازی مهمات و مواد منفجره ارتش انگلیس در حال بررسی تعدادی خودرو در این منطقه است.
پلیس همچنین گفت ساکنان محلی از منطقه تخلیه شدهاند.
به گفته شاهد رویترز، تدابیر امنیتی در این پایگاه هوایی آمریکا در جنوبغرب انگلیس طی روزهای اخیر بهطور قابل توجهی افزایش یافته و نیروهای پلیس مسلح با ایجاد موانع جادهای مانع دسترسی به این پایگاه شدهاند. همچنین خودروهای امدادی در نزدیکی این پایگاه مستقر شدهاند.
سخنگوی نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این نیرو از گزارشهای اخیر درباره وضعیت پایگاه مطلع است، اما حاضر نشد درباره جزئیات تدابیر حفاظتی و امنیتی اتخاذشده اظهارنظر کند.
این سخنگو گفت: «بال ۵۰۱ پشتیبانی رزمی و دیگر بالهای مستقر در انگلیس همچنان هوشیار هستند و اقدامات مناسب را برای تضمین امنیت و حفاظت از نیروهای نظامی، کارکنان غیرنظامی، پیمانکاران و خانوادههای آنها انجام خواهند داد.»
وی افزود: «ما بهطور مستمر طیف گستردهای از عوامل را ارزیابی میکنیم که تعیین میکنند چه تدابیری را برای حفاظت از تأسیسات، کارکنان و خانوادههای آنها اتخاذ یا اصلاح کنیم.»
انگلیس در ماه ژوئیه اعلام کرده بود نیروهای مسلح این کشور برای دفاع از انگلیس در برابر هرگونه حمله آماده هستند؛ این اظهارات پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار داده بود انگلیس نباید اجازه دهد بمبافکنهای آمریکایی از پایگاه فایرفورد به پرواز درآیند.
پایگاه فایرفورد در منطقه گلاسترشر انگلیس در جریان درگیریهای خاورمیانه برای انجام عملیات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
منبع: رویترز