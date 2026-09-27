باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص آخرین وضعیت قیمتی در بازار اجاره تهران گفت: ما آمارها جدیدی از وضعیت قیمتی در مناطق مختلف شهر تهران را نداریم و جدیدترین آمارها را باید از سامانه خودنویس استعلام کرد.
وی درباره طرح مسکن استیجاری پایتخت اظهار کرد: ثبتنام این طرح در هفته دولت انجام شد و استقبال نسبتاً مناسبی از آن صورت گرفت.
وی ادامه داد: تشکیل پرونده متقاضیان انجام شده و هم اکنون پروندهها در مرحله پالایش دستی قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: متناسب با ظرفیت ثبتنام و متقاضیان تأیید شده، در سطح استان تهران موفق به تامین واحدهای مسکونی مورد نیاز شدهایم. این واحدها به صورت کامل تجهیز و آماده سکونت هستند.
وی با اشاره به زمانبندی تحویل واحدهای مسکن استیجاری گفت: طبق برنامهریزی انجامشده، تحویل واحدها از آبانماه آغاز میشود، البته از همین امروز نیز آمادگی تحویل واحدهای آماده را داریم.
خالقی با اشاره به پراکندگی واحدهای تأمین شده در استان تهران تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که بخش قابل توجهی از متقاضیان، شهر تهران را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کردهاند، در حالی که بخش عمده ظرفیت موجود در شهرهای اقماری استان تهران قرار دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی تهران افزود: به همین دلیل از متقاضیانی که شهر تهران را انتخاب کردهاند درخواست کردهایم در صورتی که امکان انتخاب شهرهای دیگر استان را دارند، نظر خود را اعلام کنند تا در صورت موافقت آنها، فرآیند تخصیص و تحویل واحدها با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره محل تأمین واحدهای طرح مسکن استیجاری نیز گفت: براساس دستورالعمل طرح مسکن «آشیانه»، واحدهای استیجاری باید در مناطق متوسط و پایینتر تأمین شوند. در شهر تهران نیز توانستهایم در مناطق ۱۵ و ۱۸ نسبت به تأمین واحد اقدام کنیم که این واحدها در مراحل تجهیز قرار دارند.
وی ادامه داد: در شهر قرچک نیز ظرفیت عمدهای برای این طرح ایجاد شده و واحدهای تأمینشده در این شهر کاملاً آماده سکونت هستند.
خالقی با بیان اینکه ظرفیت ایجادشده برای طرح مسکن استیجاری در استان تهران حدود هزار و ۵۰۰ واحد است، گفت: از این میزان، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد توسط ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران و حدود ۳۰۰ واحد توسط شرکت عمران شهرهای جدید تأمین شده است.
وی یادآور شد: تعداد ثبتنامکنندگان و متقاضیانی که در این مرحله تأیید شدهاند، کمتر از ظرفیت تعیینشده برای استان است و به همین دلیل در زمینه تأمین واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط با مشکلی مواجه نیستیم.
خالقی تأکید کرد: واحدهای پیشبینیشده برای این طرح به صورت تجهیزشده و قابل سکونت آماده شدهاند و تلاش میشود فرآیند پالایش، تعیین محل و تحویل واحدها مطابق برنامه زمانبندی و با سرعت انجام شود.