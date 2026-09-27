باشگاه خبرنگاران جوان -شیخ خالد الملا، رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق، نسبت به محدودیتهای اخیر در تردد هوایی و بستهشدن مسیرهای پروازی مرتبط با ایران واکنش نشان داد و خواستار رفع محدودیتهای اعمالشده علیه شهروندان و صیانت از حقوق انسانی و حاکمیت ملی عراق شد.
وی افزود: از مقتضیات عقل و انصاف و آنچه مروت و اخلاق انسانی و شرعی ایجاب میکند، این است که علما، خردمندان و صاحبان وجدانهای بیدار در برابر آنچه زندگی ملتها و حقوق اساسی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد، سکوت نکنند.
شیخ خالد الملا با اشاره به شرایط ایجادشده برای مردم ایران، تأکید کرده است که محدودیتهای اعمالشده در زمینه سفر و جابهجایی، مستقیماً بر زندگی روزمره و معیشت میلیونها غیرنظامی تأثیر میگذارد.
وی گفت: اقدامات اخیر از جمله بستن فرودگاهها، ممنوعیت حرکت هواپیماها و محدود کردن راههای سفر، تصمیماتی ناعادلانه علیه میلیونها غیرنظامی است؛ چراکه از چارچوب اختلافات سیاسی فراتر رفته و حقوق بنیادین انسانی در زمینه رفتوآمد را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق همچنین بر اهمیت امکان دسترسی بیماران به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی، ارتباطات خانوادگی و انجام زیارت اماکن مقدس تأکید کرده و این موارد را از ابعاد مهم حقوق انسانی و معنوی مؤمنان دانسته است.
شیخ خالد الملا، هرگونه دخالت آشکار آمریکا و تلاش برای مصادره حاکمیت عراق و تأثیرگذاری بر تصمیمات ملی و راهبردی این کشور را قاطعانه رد کرده و خواستار جلوگیری از تبدیل حقوق انسانی و نیازهای اساسی ملتها به ابزار اختلافات سیاسی شده است.
رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق همچنین تصریح کرد: حق جابهجایی، دسترسی به درمان و انجام شعائر و زیارتهای دینی، از حقوقی است که بر اساس اصول اخلاقی، عرفها و قوانین بینالمللی مورد حمایت قرار میگیرد و هیچ طرف خارجی نباید اراده خود را بر این حقوق تحمیل کند.
رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق در پایان، از علما، اندیشمندان و نهادهای حقوقی و بینالمللی خواست موضعی روشن در مخالفت با این محدودیتها و سلطه خارجی اتخاذ کنند و برای رفع محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد غیرنظامیان و حفظ «تصمیم ملی آزاد» عراق تلاش کنند.
شیخ خالد الملا تأکید کرد: همبستگی با ملتها در شرایط انسانی و دفاع از حاکمیت ملی در برابر سلطه خارجی، وظیفهای اخلاقی و اصولی است و صدای حق و انصاف باید برای دفاع از کرامت انسان و استقلال تصمیم او همچنان بلند بماند.