شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود داروی توپیرامات و لاکسا در داروخانه‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داروی توپیرامات یک داروی ضد تشنج و ضد میگرن است که برای درمان صرع، پیشگیری از حملات میگرنی و گاهی برای اختلالات عصبی و روانی تجویز می‌شود.

این دارو با کاهش فعالیت‌های الکتریکی ناگهانی در مغز، تشنج‌ها و حملات میگرنی را کنترل می‌کند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که این دارو در داروخانه‌ها کمیاب شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آمده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام حدود سه ماهی است دنبال داروی توپیرامات و لاکسا هستم برای بیمارانی که دچار بیماری سرع و تشنج هستند، چگونه بدون دارو سپری کنند. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: کمبود دارو ، مشکلات بیماران ، سوژه خبری
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