بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - داروی توپیرامات یک داروی ضد تشنج و ضد میگرن است که برای درمان صرع، پیشگیری از حملات میگرنی و گاهی برای اختلالات عصبی و روانی تجویز میشود.
این دارو با کاهش فعالیتهای الکتریکی ناگهانی در مغز، تشنجها و حملات میگرنی را کنترل میکند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که این دارو در داروخانهها کمیاب شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آمده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام حدود سه ماهی است دنبال داروی توپیرامات و لاکسا هستم برای بیمارانی که دچار بیماری سرع و تشنج هستند، چگونه بدون دارو سپری کنند. لطفا پیگیری کنید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید