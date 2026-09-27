باشگاه خبرنگاران جوان - داروی توپیرامات یک داروی ضد تشنج و ضد میگرن است که برای درمان صرع، پیشگیری از حملات میگرنی و گاهی برای اختلالات عصبی و روانی تجویز می‌شود.

این دارو با کاهش فعالیت‌های الکتریکی ناگهانی در مغز، تشنج‌ها و حملات میگرنی را کنترل می‌کند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که این دارو در داروخانه‌ها کمیاب شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آمده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام حدود سه ماهی است دنبال داروی توپیرامات و لاکسا هستم برای بیمارانی که دچار بیماری سرع و تشنج هستند، چگونه بدون دارو سپری کنند. لطفا پیگیری کنید.

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