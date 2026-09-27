برخی کارشناسان معتقدند که نگرانی‌ها درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل، به‌شدت اغراق‌آمیز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- بحث و گفت‌و‌گو درباره اینکه هوش مصنوعی در آستانه تسلط بر جهان قرار دارد، بار دیگر به اوج خود رسیده است. اما چه کسانی از این روایت سود می‌برند؟

مجله «نیو ساینتیست» (New Scientist) از کارشناسان خواست تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از این وضعیت ارائه دهند.

ماری ایتکن، از بنیان‌گذاران گروه «Our AI Collective»، تأکید کرد: «این ماشین‌ها نیستند که از کنترل خارج شده‌اند، بلکه انسان‌هایی که آنها را می‌سازند چنین وضعیتی دارند. مدل‌های کنونی نمی‌توانند خودشان را ارتقا دهند؛ اگر می‌توانستند، این امر نشانه واقعی "تکینگی" (Singularity) بود.»

او افزود: «هیچ مدرک ملموسی برای این ادعا وجود ندارد. اگر چنین موجودیت قدرتمندی وجود داشت، ما تاکنون شاهد نمود‌های آن بودیم.»

اندرو روگوفسکی، فیزیکدان دانشگاه ساری، نیز افزود که این هیاهو به نفع توسعه‌دهندگانی است که برای جذب سرمایه، سروصدا به پا می‌کنند. در همین حال، صحبت از «کاهش سرعت» به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون آنکه عرصه را به رقبا واگذار کنند، از شتاب فعالیت‌های خود بکاهند.

این دانشمند با لحنی کنایه‌آمیز خاطرنشان کرد: «آیا واقعاً به یک تریلیون دلار بودجه نیاز داریم تا هوش مصنوعی بتواند یک ارائه (پرزنتیشن) بهتر بسازد؟»

او توضیح داد: «وظایف روزمره‌ای که این مدل‌ها با مهارت بالا انجام می‌دهند، نیازی به گسترش و مقیاس‌دهی بیشتر ندارند؛ در نتیجه، غول‌های فناوری می‌خواهند سرعت کار را کاهش دهند و بر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد تمرکز کنند.»

با این حال، او خاطرنشان کرد که اگرچه خطر هوش مصنوعی فوق‌هوشمند ممکن است قریب‌الوقوع نباشد، اما واقعی است و بهتر است برای آن آماده باشیم.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: خطرات هوش مصنوعی ، هوش مصنوعی ، هوش مصنوعی و رباتیک
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