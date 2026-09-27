باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در جریان بازدید از شهرستانهای جهرم و خفر، راهکارهای نوین جهت بهبود مدیریت منابع آبی، مطالعات خاکشناسی و لایروبی قنوات با هدف تقویت امنیت غذایی و ارتقای بهرهوری کشاورزی بررسی شد.
او با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و نمایندگان مجلس، ضمن ارزیابی وضعیت میدانی، بر لزوم همافزایی میان دولت و بهرهبرداران جهت صیانت از این منابع حیاتی برای نسلهای آینده مهر تایید زد و گفت: حفظ ثروتهای خدادادی نیازمند برنامه مدون و مشارکت جدی ذینفعان است.
این مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی در این سفر، از تخصیص اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومانی برای شبکه آبیاری و زهکشی استان فارس خبر داد که معادل ده درصد از اعتبارات ملی این حوزه محسوب میشود.
او درباره توسعه روشهای نوین آبیاری یادآوری کرد: نسبت مشارکت دولت و کشاورزان که در گذشته ۸۵ به ۱۵ بود، اکنون در سطح ۵۰ به ۵۰ قرار دارد و تلاش مجموعه وزارتخانه بر ارتقای این سهم به ۷۰ به ۳۰ برای حمایت حداکثری از تولیدکنندگان متمرکز است.
به گفته گوهرگانی؛ اعتبار ۷۳ میلیارد تومانی ویژه پایاب سدها برای استان در نظر گرفته شده که سهم شهرستانهای جهرم و خفر باید از این محل با دقت پیگیری شود.
او عنوان کرد: نگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی بر محوریت تشکلهای تخصصی و نظامهای بهرهبرداری استوار است.
معاون وزیر اضافه کرد: برای حمایت از پروژههای عامالمنفعه، اولویت با تعاونیها و اشخاص حقوقی است؛ به نحوی که اگر مجموعهای از باغداران در قالب یک شخصیت حقوقی برای پروژههای بند آب یا شبکه آبیاری اقدام نمایند، دولت حمایت کامل مالی را اعمال خواهد کرد.
او افزود: در زمینه مطالعات خاکشناسی، جهت شناسایی، محدودیتهای شوری و پایش کیفیت اراضی برای افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، هیچ محدودیتی در ارائه خدمات به استان وجود ندارد.
این مقام مسئول در خصوص احداث بندهای آبخیز در حریم رودخانهها، ضمن اشاره به پیشینه درخشان جهاد سازندگی، خاطرنشان کرد: اجرای هرگونه سازه در حریم رودخانههای فصلی نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از «کمیسیون ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی» است.
گوهرگانی توضیح داد: به منظور پیشگیری از مخاطرات سیلاب و رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب، ضروری است تمامی پروژهها با حضور نماینده وزارت نیرو، استانداری و دستگاههای نظارتی بررسی شوند تا ضمن حفظ حقابه کشاورزان، ضوابط ایمنی و فنی کاملاً رعایت شود.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آزادسازی اعتبارات بلوکهشده استان، نوید داد که با اولویتبندی طرحها، قنوات باقیمانده نیز با استفاده از ظرفیتهای استانی و اعتبارات محرومیتزدایی احیا خواهند شد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس