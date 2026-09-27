معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۰ از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سلامت‌محور و توانمندسازی همزمان با هفته ملی سالمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰،محمدمهدی رمضان‌زاده ،معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با اشاره به فرارسیدن هفته ملی سالمند اظهار کرد: امسال هفته ملی سالمند از چهارم تا دهم مهرماه با شعار جهانی «سایه‌تون مستدام» و شعار ملی «عصر زندگی طولانی‌تر؛ بازاندیشی در نظام‌ها برای زندگی بهتر» برگزار می‌شود و برنامه‌های منطقه ۱۰ نیز با هدف توجه به ابعاد مختلف زندگی سالمندان و تقویت حضور و مشارکت آنان در جامعه طراحی شده است.

وی افزود: تکریم و حفظ منزلت سالمندان، افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی، ارتقای امید به زندگی، حساس‌سازی جامعه نسبت به پدیده سالمندی، معرفی توانمندی‌های سالمندان و کاهش شکاف بین‌نسلی از مهم‌ترین اهدافی است که در برنامه‌های این هفته دنبال می‌شود.

رمضان‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در محور تکریم و منزلت سالمندان گفت: دیدار و بازدید از سالمندان تنها و بیمار، دیدار با مفاخر سالمند و هنرمندان پیشکسوت، بازدید از خانواده شهدای سالمند جنگ رمضان، برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان تاب‌آوری و مقاومت با عنوان «سروهای استوار» و اجرای برنامه «زنگ خرد و تجربه» با حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در مدارس از جمله برنامه‌های این محور است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ادامه داد: در محور نشاط و مشارکت اجتماعی نیز برنامه‌هایی همچون تورهای تفریحی، گردشگری و زیارتی، کافه گفت‌وگو و خاطره، نقد و بررسی فیلم‌های با موضوع سالمندی، جشن سالمندی، بازی‌های نشاط سالمندی و برنامه «نسل‌ها کنار هم در مدرسه» پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های سلامت‌محور هفته ملی سالمند اظهار کرد: ارائه خدمات سلامت در قالب «دوشنبه‌های سالمندی» و «سه‌شنبه‌های مساجد»، برگزاری همایش پیشگیری از آلزایمر و غربالگری حافظه، اجرای بازی‌های شناختی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعاتی همچون «سالم بمانیم»، «سفیران حافظه»، «آلزایمر»، «دانشگاه زندگی» و «سالمند و مراقبان سالمند» از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

رمضان‌زاده، توانمندسازی سالمندان و فراهم‌کردن زمینه آشنایی آنان با فناوری‌های نوین را از دیگر محورهای برنامه‌های هفته ملی سالمند عنوان کرد و افزود: در برنامه «دوستی سالمندان با هوش مصنوعی»، سالمندان با ابزارهای ساده و کاربردی هوش مصنوعی، روش‌های جست‌وجو و دریافت اطلاعات، گفت‌وگو با ابزارهای هوشمند، تولید و ویرایش متن و تصویر و همچنین اصول حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال آشنا می‌شوند.

وی همچنین از اجرای برنامه «روایت تاب‌آوری» خبر داد و گفت: در این رویداد، سالمندان تجربه‌های زیسته خود در مواجهه با جنگ، بحران‌ها و شرایط دشوار زندگی را روایت می‌کنند تا تجربه‌های آنان در زمینه تاب‌آوری، امید و شیوه مواجهه با بحران ثبت و به نسل‌های دیگر منتقل شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه در ادامه به برنامه «اقتصاد نقره‌ای» اشاره کرد و گفت: با برپایی بازارچه و نمایشگاه دستاوردهای سالمندان، زمینه معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان و تقویت مشارکت اقتصادی این گروه فراهم خواهد شد.

برچسب ها: سالمندی ، شهرداری
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